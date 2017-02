Die Recken wollen durchstarten

Handball-Bundesliga: Zum Auftakt geht‘s für Hannover-Burgdorf nach Erlangen / Torge Johannsen fällt aus

Bislang war es immer ein besonderer sportlicher Höhepunkt für die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf, in der Tui Arena aufzulaufen. „Es ist einfach geil, vor so einer großen Kulisse zu spielen“, sagte Torwart Martin Ziemer vor den Spielen im Dezember in der großen Multifunktionshalle. Ab der kommenden Saison soll es zur Gewohnheit werden. Denn TSV-Geschäftsführer Benjamin Chatton plant, die Halle an der Expo als bevorzugte Heimspielstätte zu nutzen – statt der deutlich kleineren Swiss Life Hall. Chatton verlängerte vergangene Woche seinen bis Sommer 2018 laufenden Vertrag um weitere vier Jahre. Zudem ist er fortan – ebenfalls bis Juni 2022 – Geschäftsführer der Tui Arena.

„Für unsere strategische Ausrichtung ist eine Anpassung der Rahmenbedingungen notwendig“, sagte Chatton zum geplanten Umzug. Er reagierte damit auf die große Handballbegeisterung in Hannover und will mit dem Verein weiter wachsen. Der Zuschauerschnitt liegt in dieser Spielzeit bei 5000. In der Tui Arena verfolgten im Schnitt 8000 Zuschauer die bisherigen Begegnungen gegen Berlin, Gummersbach und Göppingen. Auch für Trainer Jens Bürkle ist der Umzug der „logische Schritt für unsere Weiterentwicklung“.

Wie viele Spiele ab der kommenden Saison tatsächlich in der Tui Arena ausgetragen werden können, ist noch unklar. Denn das hängt mit der Belegung durch weitere Veranstaltungen zusammen. Somit sind es theoretisch 17 Liga-Heimspiele sowie Duelle im Pokal und womöglich im Europacup – sofern sich die Recken qualifizieren. Praktisch werden es aber weniger Partien in der großen Arena sein.

Duelle mit weniger attraktiven Gegnern, die nicht so viele Zuschauer anlocken, sollen dann in der Swiss Life Hall ausgetragen werden. Was der Umzug für Auswirkungen auf den Kartenpreis haben wird, ist derzeit ebenfalls noch offen.

Fest steht hingegen, dass es das Auftaktprogramm der aktuellen Spielzeit nach der Weltmeisterschaftspause für die Recken in sich hat: Am kommenden Sonnabend, 11. Februar, geht es zum HC Erlangen, es folgt das Heimspiel am 15. Februar gegen Meister Rhein Neckar Löwen und beim aktuellen Spitzenreiter Flensburg am 22. Februar. Für diese Spiele wird Routinier Torge Johannsen nicht zur Verfügung stehen – er zog sich in der Vorbereitung eine Wadenverletzung zu und muss bis März pausieren.