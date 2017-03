DVD-Tipp: „Ab in den Dschungel“ / „Pattaya“

Ein Missgeschick nach dem anderen

Ein romantischer Urlaub inklusive Heiratsantrag: So sieht Francks Plan aus, als er sich mit Sonia und den gemeinsamen Freunden Ernest, Sam, Alex und Estelle auf den Weg nach Brasilien macht, um dort seinen Schwiegervater in spe kennen zu lernen. Statt in dessen Luxushotel gemütlich die Sonne zu genießen, unternimmt Franck gemeinsam mit Freunden und Sonias Großmutter einen Ausflug in die Tiefen des Amazonas-Regenwaldes. Als die Gruppe abends nicht ins Hotel zurückkehrt, starten Sonia und ihr Vater eine Suchaktion. In der Nähe des Hotels werden sie zumindest teilweise fündig – die GoPro-Kamera, mit der Alex alles und jeden filmte, liegt herrenlos herum. Zu sehen bekommen sie darauf ein Missgeschick nach dem anderen und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Einfach nur zum Tränen lachen

Frisch verlassen von seiner Freundin will Franky (Franck Gastambide) mit seinem besten Kumpel Krimo (Malik Bentalha) einfach nur noch dem tristen Vorstadt-Alltag entkommen. Ihr Ziel ist Pattaya, der für die wilden Partys bekannte und berüchtigte Badeort in Thailand. Um möglichst billig dorthin zu kommen, haben die beiden Freunde die verrückte Idee, einen Kleinwüchsigen (Anouar Toubali) aus der Nachbarschaft für die thailändischen Meisterschaften im Zwergen-Boxen anzumelden. Doch was als Traumurlaub geplant war, verwandelt sich rasch in das verrückteste und gefährlichste Abenteuer ihres Lebens