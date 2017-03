DVD-Tipp: „Beowulf“ / „Liebe zwischen den Meeren“

Der Kampf um Macht und Liebe

Die Fantasyserie „Beowulf“ hat es in sich: Um sich angemessen von seinem im Sterben liegenden früheren Schutzherrn Hrothgar (William Hurt) zu verabschieden, kehrt Beowulf (Kieran Bew) nach vielen Jahren in seine Heimat zurück. Seine Ankunft verläuft anders als geplant, denn in Herot, dem Ort seiner Jugend, beschuldigt man ihn des Mordes. Um sich den Respekt der Bewohner zu verdienen, soll er die Stadt vom Ungeheuer Grendel befreien. Nach einer erfolgreichen Vertreibung gewinnt er das Vertrauen der Stadt zurück und übernimmt das Amt des Vogtes, um die Stadt auch weiterhin zu beschützen. Dabei muss er schnell feststellen, dass oftmals die Gefahr nicht von außerhalb kommt, sondern in den eigenen Reihen lauert…

Eine packende Romanverfilmung

„Liebe zwischen den Meeren“ fesselt von der ersten Minute an: Eine abgelegene Insel im Westen Australiens, zu Beginn der 1920er Jahre. Eines Morgens entdecken der Leuchtturmwärter Tom Sherbourne (Michael Fassbender) und seine Frau Isabel (Alicia Vikander) ein angespültes Ruderboot, in dem die Leiche eines Mannes liegt – und ein neugeborenes Baby. Sie beschließen, das Kind zu sich zu nehmen und als ihr eigenes großzuziehen – und ahnen nicht, welch schreckliche Konsequenzen ihre Entscheidung haben wird. Denn wenige Jahre später treffen sie auf die leibliche Mutter des Kindes (Rachel Weisz).