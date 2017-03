DVD-Tipp: „Der Landarzt von Chaussy“ / „Pregau – Mörderisches Tal“

Der Landarzt von Chaussy

Dr. Jean-Pierre Werner (François Cluzet) ist seit über 30 Jahren Landarzt und in seiner Dorfgemeinschaft sehr beliebt. Für die Nöte und Sorgen seiner Patienten hat er immer ein offenes Ohr. Als er plötzlich selbst erkrankt, ist er gezwungen, eine Vertretung einzustellen. Diese kommt, schneller als ihm lieb ist, in Gestalt der attraktiven und selbstbewussten Dr. Nathalie Delezia (Marianne Denicourt). Aber Jean-Pierre, der sich für ziemlich unersetzbar hält, ist nicht bereit, sie ohne Umschweife als mögliche Nachfolgerin an seiner Seite zu akzeptieren. Und so muss sich Natalie seine Anerkennung und die der Dorfgemeinschaft erst hart erarbeiten.

Jeder ist ein Täter und alle werden Opfer

Ein Fehler, eine Lüge und kein Weg zurück: Mit PREGAU – MÖRDERISCHES TAL inszeniert der preisgekrönte Drehbuchautor, Regisseur und Suspense-Experte Nils Willbrandt („Blutadler“) eine spannende, vierteilige Miniserie auf internationalem Niveau mit vielschichtigen Charakteren, nervenaufreibenden Wendungen und jeder Menge schwarzem Humor. Hannes Bucher, Polizist, ist vor kurzem mit seiner Familie in das beschauliche Pregau in der Steiermark gezogen. Doch der äußere Schein der perfekten Bürgerlichkeit trügt, denn hinter verschlossenen Türen bergen die Bewohner der Kleinstadt Geheimnisse, die besser nicht ans Licht kommen.