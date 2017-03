DVD-Tipp: „Einstein“ / „Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern“

„Einstein“ zeigt intelligente Arroganz

„Vor Ihnen steht ein IQ von 210, was soll da ‘ne Nummer zu groß sein?“ An Selbstbewusstsein mangelt es Prof. Felix „Einstein“ Winterberg (Tom Beck) genauso wenig, wie an Witz, Genialität und Arroganz. Dass der uneheliche Nachkomme von Albert Einstein weder Lust noch Zeit hat, seinen Intellekt darauf zu verschwenden, der Bochumer Kripo bei der Aufklärung von Verbrechen zu helfen, lässt er Kommissarin Elena Lange (Annika Ernst) tagtäglich spüren. Doch verweigert Einstein seine Mitarbeit, wandert er wegen wiederholtem Missbrauchs und Diebstahls illegaler Aufputschmittel in den Knast – und könnte seine Forschung an der Lösung der Energieprobleme der gesamten Menschheit nicht zu Ende führen, denn in ihm schlummert eine unheilbare Erbkrankheit.

„Die gesammelten Peinlichkeiten…

… unserer Eltern“ zeigt ein schräges Familienportrait: Die Geschwister Annie und Baxter Fang wachsen in einer exzentrischen Familie auf. Ihre Eltern sind professionelle Performance-Künstler und die Kinder finden sich von klein auf zu ihrem Leidwesen regelmäßig als Live-Acts in ihren skurrilen und provokanten Kunstaktionen wieder. Als die Eltern viele Jahre später plötzlich verschwinden, geht die Polizei zunächst von einem Gewaltverbrechen aus. Doch Annie und Baxter sind sich sicher, dass es sich um eine neue Kunst-Performance handelt. Immer mehr wandelt sich ihre Suche nach den Eltern zu einer Reise in ihre eigene aberwitzige Vergangenheit.