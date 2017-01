DVD-Tipp: „Mahana – Eine Maori-Saga“ / „Ben Hur – Eine Legende“

in Hannover

Eine faszinierende Familiengeschichte

Die Familiensaga MAHANA – EINE MAORI-SAGA vor der atemberaubenden Landschaft Neuseelands gewährt einen einzigartigen Einblick in die Jahrhunderte alte Kultur, Religion und Spiritualität der Maori. In den 1960er-Jahren leben die Maori-Familien der Mahanas und Poatas an der Ostküste Neuseelands vom Schafe scheren. Zwischen den beiden Clans herrscht eine jahrzehntelange Feindschaft, die sich nicht nur bei den alljährlichen Schafschur-Wettbewerben als erbitterte Rivalität äußert. Auch innerhalb der Familie Mahana gibt es Spannungen, als immer öfter Tradition und Moderne aufeinanderprallen. Einzig dessen Frau Ramona, das spirituelle Oberhaupt, hält die Familie zusammen. ck

Ben Hur – Eine Legende

Durch eine Intrige seines Adop­tivbruders Messala (Toby Kebbell) wird der angesehene und wohlhabende Judah Ben Hur (Jack Huston) von seiner Familie und seiner großen Liebe Esther (Nazanin Boniadi) getrennt und als Sklave auf eine römische Galeere gezwungen. Immer wieder mit dem Tod konfrontiert, reift in ihm ein alles bestimmender Gedanke: Rache zu nehmen an dem ehemals geliebten Bruder. Nach Jahren der Qual und Verzweiflung kehrt Ben Hur nach Jerusalem zurück und stellt sich in einem epochalen Wettkampf gegen den Verräter Messala und das gesamte römische Imperium. ck