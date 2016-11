DVD-Tipps: „11.22.63“ / „Skiptrace“

Auf Zeitreise

Die Vorlage zum hochkarätig besetzten Thriller „11.22.63“ lieferte der Bestseller von Stephen King, der tief in die finsteren Abgründe des amerikanischen Traums vordringt: James Franco spielt den Lehrer Jake Epping, der die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt. Sein kranker Freund (Chris Cooper) macht ihm Mut – und so begibt Jake sich auf eine Zeitreise ins Texas der 1960er-Jahre, um das Attentat auf John F. Kennedy zu verhindern. Während Jake den Geheimnissen um den angeblichen Attentäter Lee Harvey Oswald auf den Grund geht, wird seine Mission nicht nur von Oswald, sondern auch von einer schönen Bibliothekarin gefährdet, in die Jake sich verliebt. Doch die größte Hürde ist die Vergangenheit selbst, denn sie will sich nicht ändern lassen.

Ein Jackie Chan-Film

In seinem Film SKIPTRACE bringt Regisseur Renny Harlin die Buddy-Komödie zurück mit allem, was zu einem richtigen Jackie Chan-Film dazugehört: Action, jede Menge Gags und spektakuläre Martial-Arts-Stunts – die Chinas Superstar auch mit 62 Jahren noch genauso agil und schlagkräftig wie eh und je selbst erledigt! Zum Inhalt: Seit über einem Jahrzehnt ist Detective Bennie Chan (Jackie Chan) aus Hongkong hinter dem skrupellosen Gangsterboss Victor Wong her. Als sich Bennies Patentochter Samantha Ärger mit Wongs Verbrechersyndikat einhandelt, muss er den einzigen Mann finden, der ihr jetzt noch helfen kann: den gerissenen amerikanischen Glücksspieler Connor Watts (Johnny Knoxville). ck