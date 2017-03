DVD-Tipps: „Auf Augenhöhe“ / „The Enfield Haunting – Unsichtbare Besucher“

Der Schrecken lebt im Londoner Norden

„The Enfield Haunting – Unsichtbare Besucher“ nimmt den Zuschauer mit ins London der Siebzigerjahre. Hier lebt Peggy Hodgson, eine alleinerziehende Mutter, mit dreien ihrer Kinder. Ihr Leben verläuft in beschaulichen Bahnen, bis sich plötzlich eigenartige Dinge ereignen. Im Zentrum der unerklärlichen Vorkommnisse scheint die elfährige Janet zu stehen. Zutiefst verängstigt weiß sich die Familie nicht mehr zu helfen und sucht Hilfe bei Profis. Sie führen Versuche durch und stellen in Janets Zimmer eine Kamera auf. Nach und nach erhärtet sich der Verdacht, dass es sich um einen Poltergeist handeln könnte. In der dreiteiligen Horror-Miniserie stellt Kristoffer Nyholm („Kommissarin Lund“) die Nerven der Zuschauer auf eine harte Zerreißprobe. ck

Eine etwas andere Vater-Sohn-Geschichte

Der zehnjährige Michi lebt in einem Kinderheim. Eines Tages entdeckt er zufällig einen Brief seiner verstorbenen Mutter an einen gewissen Tom. Michi ist sich sicher: Dieser Unbekannte muss sein Vater sein! Voller Aufregung und Vorfreude macht er sich auf die Suche nach einem starken Mann, der ihn beschützt und ihm ein zu Hause gibt. Umso größer ist die Überraschung als er ihm endlich gegenüber steht: Tom ist kleinwüchsig! Michis Vater ist kleiner als er! So hat Michi ihn sich nicht vorgestellt. Als sich die beiden schließlich doch auf Augenhöhe begegnen, bringt ein unerwartetes Ereignis noch einmal alles durcheinander. ck