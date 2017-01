DVD-Tipps: „Eliminators“ / „Mother’s Day“

in Hannover

„Eliminators“

Thomas (Scott Adkins), ehemaliger DEA-Agent, ist zusammen mit seiner Tochter Carly im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms in London untergetaucht. Als Diebe irrtümlicherweise in seine Wohnung einbrechen, da sie dort Schmuggelware vermuten, eskaliert die Lage und endet für die Eindringlinge unverhofft in einem Blutbad. Durch diesen unglücklichen Zwischenfall fliegt jedoch Thomas Tarnung auf und die gesamte Londoner Unterwelt erfährt von seiner neuen Identität. Darunter befindet sich auch kein Geringerer als Gangsterboss Cooper (James Cosmo), Thomas Ex-Schwiegervater und Erzfeind, der daraufhin die berüchtigtsten Auftragskiller Europas beauftragt, Thomas zu eliminieren.

Turbulent und witzig

Was wären wir ohne die Liebe? Mal verzaubert sie uns, mal lässt sie uns verrücktspielen, mal bringt sie uns zum Lachen und dann wieder zum Weinen. Aber wir tun alles für sie. In sechs miteinander verwobenen Episoden erzählt MOTHER’S DAY – LIEBE IST KEIN KINDERSPIEL von der Liebe und dem Chaos, das sie bisweilen auslöst. So wie bei Sandy (Jennifer Aniston), die hofft, dass ihr Ex-Mann Henry (Timothy Olyphant) zu ihr und den beiden Söhnen zurückkehrt. Aber völlig überraschend heiratet er eine andere. Die Schwestern Jesse (Kate Hudson) und Gabi (Sarah Chalke) verheimlichen vor ihren Eltern ihre Beziehungen zu Partnern, die ihre Eltern nicht gutheißen würden – bis Vater und Mutter nach Jahren plötzlich vor der Tür stehen. ck