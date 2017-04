DVD-Tipps: „Humans“ – 1. Staffel / „Doctor Strange“

Humans: Die packende Science-Fiction-Serie

Was macht uns menschlich? Kann eine künstliche Schöpfung jemals genauso wie wir denken und fühlen? Und was würden wir in diesem Fall tun?

Um das Familienleben zu entlasten und seine Ehe zu retten, entscheidet sich Joe Hawkins (Tom Goodman-Hill) ohne das Wissen seiner Frau Laura (Katherine Parkinson) für die Anschaffung eines Synth – ein menschenähnlicher Android, der alle Aufgaben des täglichen Lebens übernimmt. Als Laura von ihrer Geschäftsreise nach Hause kommt, begegnet sie der Neuanschaffung, genannt Anita (Gemma Chan), allerdings mit Argwohn. Immer wieder ertappt sie Anita dabei, wie diese sich nahezu menschlich verhält. In Laura wächst nach und nach der Verdacht, dass Anita kein normaler Synth ist. ck

Mystische Kräfte bedrohen die Erde

Das Leben des weltberühmten Neurochirurgen Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) ändert sich unwiederbringlich, als er nach einem schweren Autounfall seine Hände nicht mehr benutzen kann. Da die klassische Medizin ihm nicht helfen kann, sucht er Heilung an einem ungewöhnlichen Ort – dem geheimnisvollen Kamar-Taj. Schnell merkt er, dass es sich dabei nicht nur um ein Heilungszentrum handelt. Ausgestattet mit neuerworbenen magischen Fähigkeiten muss Dr. Strange sich entscheiden: Kehrt er in sein altes Leben als angesehener reicher Arzt zurück oder gibt er dieses auf, um als mächtigster Magier aller Zeiten die Welt zu retten? ck