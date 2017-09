DVD-Tipps: „Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste“ / „Marvel’s Guardians of the Galaxy Vol. 2“

Bissige Satire mit Humor vom Feinsten

Schnee, Eis und bitterste Kälte: Ausnahmezustand in Paris! Auch bei höchst unwirtlichen Temperaturen hat nicht jeder in der Stadt ein Dach über dem Kopf, geschweige denn eine warme Decke um die Schulter oder eine heiße Mahlzeit auf dem Tisch. Und da kein Ende der Kältewelle in Sicht ist, sieht sich die Regierung gezwungen, schnellstens zu handeln: kurzerhand werden Mietern und Eigentümern Obdachlose als zusätzliche Mitbewohner zugeteilt. In „Madame Christine und ihre unerwarteten Gäste“ wird dieses aberwitzige Szenario zur amüsanten Wirklichkeit. Und es zeigt sich schnell, dass ‚Nächstenliebe‘ vom einen oder anderen höchst ehrenwerten Bürger plötzlich ganz klein geschrieben wird. ck

Die abgefahrensten Helden der Galaxie

In „Marvel’s Guardians of the Galaxy Vol. 2“ bricht das Team in ein neues Abenteuer auf, das sie an die Grenzen des Universums führt. Dabei müssen die abgefahrensten Helden der Galaxie alles dafür tun, ihre total durchgeknallte neue Familie zusammenzuhalten, während sie dem Rätsel der wahren Herkunft von Peter Quill alias Star-Lord auf den Grund gehen. Alte Feinde werden zu Verbündeten und Fan-Lieblinge aus den klassischen Comics eilen unseren Helden zu Hilfe und erweitern das Marvel Cinematic Universe. Begleiten Sie die lässigste Truppe der Galaxie auf ihrem neuen, waghalsigen Abenteuer-Trip und erleben Sie 130 Minuten spannende Weltraumaction auf DVD. ck