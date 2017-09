DVD-Tipps: „Masterminds – Minimaler IQ, Maximale Beute“ / Dieter Nuhr live: „nur nuhr“

Eine schräge Gauner-Komödie

North Carolina, 1997: Einer der größten Bargelddiebstähle Amerikas. Die geschätzte Beute: 17 Millionen Dollar. Und: „Die Behörden haben keinen Hinweis auf die Identität dieser kriminellen Superhirne.“ Einer dieser vermeintlichen Superhirne ist David Ghantt, Geldtransporterfahrer, unglücklich verheiratet und gelangweilt von seinem Job. Höhepunkt des Tages sind die Flirts mit Kollegin Kelly. Als diese ihn in ihren Plan einweiht, die Transporter auszurauben, lässt er sich die Chance auf Reichtum und eine rosige Zukunft nicht entgehen: Gemeinsam mit Steve wollen sie den größten Bankraub Amerikas begehen. Nach geglücktem Diebstahl geht der Ärger aber erst richtig los…

Dieter Nuhr live – ein Muss für alle Fans

Der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist Dieter Nuhr, Träger des IQ Preises, belegt mit seinen Programmen, dass sich Geist und Witz nicht ausschließen. Der Grenzgänger Nuhr ist für Comedy nicht blöd genug und fürs Kabarett zu lustig. „Nur Nuhr“ – selten gab ein Programmtitel so exakt wieder, was es auf der Bühne zu sehen gibt: Keine Pyrotechnik, keine Tänzerinnen, keine billigen Effekte. Ein Mann, ein Mikrofon. „Nuhr“ mit Worten bringt der Meister der entspannten Pointe sein Publikum an die Scherzgrenze und von dort aus in heitere Ekstase. Dieter Nuhr beweist, dass Multitasking möglich ist. Es wird gelacht und gedacht – gleichzeitig!