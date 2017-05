DVD-Tipps: „Mechanic: Resurrection“ / „Lone Survivor“

Reichlich Action in hoher Qualität

Die actiongeladene Fortsetzung des erfolgreichen Vorgängers „The Mechanic“ zeigt sich Action-Ikone Jason Statham ganz in seinem Element: „Mechanic: Resurrection“ überzeugt mit einer Mischung aus rasanter Action, einer Prise Humor und einem großartigen Cast. Seine Tage als Elite-Killer hat Arthur Bishop hinter sich gelassen. Doch dann holt ihn seine mörderische Vergangenheit ein: Bishops Erzfeind Riah Crain entführt seine Freundin Gina und zwingt ihn zur Rückkehr in den alten Job. Innerhalb kürzester Zeit soll der „Mechanic“ einmal um die ganze Welt reisen und das tun, was keiner so gut kann wie er: Drei schier unmögliche Auftragsmorde begehen und sie wie Unfälle aussehen lassen. ck

Navy SEALs auf geheimer Mission

Der actionreiche Kriegsthriller über vier Navy SEALs in einer nervenaufreibende Mission in den Bergen Afghanistans zeigt einen hohen Spannungsgrad. Die vier Soldaten werden mit der Aufgabe, den Aufenthaltsort eines führenden Taliban-Kämpfers zu verifizieren, auf eine Beobachtungsmission in die Berge der afghanischen Provinz Kunar entsendet. Als die Männer bei ihrem Einsatz eine folgenschwere moralische Entscheidung treffen müssen, überschlagen sich die Ereignisse: Kommunikativ abgeschnitten von ihrer Einheit sehen sich die Soldaten innerhalb kürzester Zeit einer Übermacht von Taliban-Kämpfern gegenüber. ck