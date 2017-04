DVD-Tipps: „Mister Malik und die Reise ins Glück“ / „Bad Santa 2“

Achterbahnfahrt durch die Welt der Gefühle

„Mister Malik und die Reise ins Glück“: Sami hat einen ganz einfachen Traum: Er möchte berühmt werden. So wie sein Vater sich als Tiger-Jäger einen Namen machte, möchte auch er in seinem Leben etwas Großartiges erreichen. Und ganz nebenbei das Herz seiner Jugendliebe Ruby gewinnen. Wo aber könnte man Größeres erreichen als in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Mit einem 30-Tage-Visum und einem Jobangebot als Ingenieur in der Tasche verlässt er sein indisches Heimatdorf und geht nach Chicago. Doch aus dem Job wird nichts. Als auch noch sein zukünftiger Schwiegervater zu Besuch kommt, bleibt Sami nichts Anderes übrig als den erfolgreichen Amerikaner zu spielen. ck

„Bad Santa 2“ zeigt sich noch wilder

Angetrieben von billigem Whisky und Gier möchte Willie mit seinem Kumpan Marcus am Weihnachtsabend eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Chicago ausrauben. Wieder mit von der Partie ist der mollige und drollige Thurman Merman, ein 125 Kilo schwerer Sonnenschein, der es als einer der wenigen schafft, ein Stück Menschlichkeit in Willie hervorzubringen. Als sich Willies Mutter Sunny Soke den beiden anschließt, beginnen die Probleme: Während Sunny versucht, die illegale Karriere der Bande anzukurbeln, steht sie deren kriminellen Fähigkeiten leider massiv im Weg. ck