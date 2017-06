DVD-Tipps: „Plötzlich Papa“ / „Die Geiseln“ – 2. Staffel

Vater und Tochter zum Verlieben

Samuel (Omar Sy) lebt in Südfrankreich und genießt sein Single-Leben in vollen Zügen. Eines Tages jedoch taucht Kristin (Clémence Poésy) bei ihm auf, eine verflossene Liebschaft, mit einer süßen Über-raschung im Arm: Gloria, seine Tochter, von deren Existenz er bislang nichts wusste. Ehe Samuel sich versieht, ist Kristin auch schon wieder verschwunden und hat Gloria allerdings bei ihm zurückgelassen. Panisch reist Samuel Kristin nach London hinterher, um sie zu suchen – aber ohne Erfolg. Acht Jahre später: Samuel und Gloria (Gloria Colston) leben in London und sind längst unzertrennlich. Dank seiner Tochter ist Samuel erwachsen geworden und macht als Stuntman Karriere. Doch da taucht Kristin erneut auf und fordert ihr Kind zurück… ck

Moral – Ein Entführer in der Zwickmühle

Der ausgebildete SWAT-Offizier Adam Rubin entführt den Premierminister, um das Leben seiner Frau durch eine Knochenmark-Transplantation zu retten. Somit befindet er sich wiederholt ungewollt in der Position des Entführers und wird von einer großen Polizeitruppe umzingelt, in der sich auch einige seiner besten Freunde befinden. Zusammen mit seinem Komplizen Guy, seiner Frau und einer weiteren Geisel verbarrikadiert er sich in einem verlassenen Yeshiva-Gebäude am Rand von Jerusalem. Doch der gesundheitliche Zustand seiner Frau verschlechtert sich rapide und Adam weiß, dass er sie dort rausbringen muss, um ihr Leben zu retten. ck