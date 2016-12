DVD-Tipps: „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ / „Willkommen im Hotel Mama“

Enfernte Galaxis

Zum allerersten Mal – und pünktlich zu Weihnachten – können sich Zuschauer Lucasfilm’s „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ in 3D in einem hochwertigen Digipack im Lenticular Slipcase nach Hause holen. Darum geht es im Film: Kylo Ren und die finstere Erste Ordnung haben sich aus der Asche des Imperiums erhoben, doch Luke Skywalker ist verschwunden, als die Galaxis ihn am meisten braucht. Nun liegt es an Rey, einer Schrottsammlerin, und Finn, einem abtrünnigen Sturmtruppler, sich mit Han Solo und Chewbacca auf eine verzweifelte Suche zu begeben, um die einzige Hoffnung auf Frieden in der Galaxis zu finden.

Im Hotel Mama

Die temperamentvolle Jacqueline (Josiane Balasko) genießt ihr komfortables Leben als Witwe in einer beschaulichen Stadt in der Provence. Als ihre 40-jährige Tochter Stéphanie (Alexandra Lamy) von heute auf morgen Job und Wohnung verliert, nimmt Jacqueline sie natürlich wieder bei sich auf. Allerdings wirbelt das liebe Töchterlein ihren sonst so ruhigen Alltag nicht nur gehörig durcheinander, sondern macht es ihr auch reichlich schwer, sich weiterhin unbemerkt mit ihrem Liebhaber zu treffen. Seit vielen Jahren führt die dreifache Mutter eine glückliche Liebesbeziehung mit ihrem Nachbarn Jean, die sie bisher vor ihren Kindern geheim gehalten hat. Nun ist reichlich Einfallsreichtum gefragt. ck