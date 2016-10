DVD-Tipps: „Take Down – Die Todesinsel“ / „Wild“

in Hannover

Survival-Spektakel

Im actiongeladenen Survival-Spektakel TAKE DOWN – DIE TODESINSEL kämpfen rebellische, reiche Jugendliche auf einer abgeschiedenen Insel verbissen ums Überleben, nachdem sie von brutalen Söldnern als Geisel genommen wurden: Nachdem Kyle, Sohn eines superreichen Geschäftsmanns, zusammen mit seiner neuen Flamme Amy unter Drogeneinfluss einen Autounfall verursacht, handelt sein Vater einen Deal mit dem Richter aus: Kyle muss auf eine Bootcamp-ähnliche Schule, die ihn vor der drohenden Haftstrafe bewahrt. Die Insel wird von Söldnern angegriffen, die eine Lösegeldsumme in Höhe von einer Milliarde Dollar fordern. Als einziger aus der Gruppe kann Kyle rechtzeitig fliehen, woraufhin eine gnadenlose Hetzjagd beginnt.

Die mit dem Wolf…

Mit „Wild“ erzählt Regisseurin Nicolette Krebitz eine Geschichte von Freiheit und Glück: Auf dem Weg zur Arbeit hat Ania (Lilith Stangenberg) eine seltsame Begegnung. Mitten im Park steht sie einem Wolf gegenüber. Sie sehen sich direkt in die Augen – und es kommt ihr so vor, als wäre ihr bisheriges Leben ein Witz. Der Moment lässt sie nicht mehr los, genau wie der Gedanke den Wolf wieder zu finden und nie mehr gehen zu lassen. Ania wird zur Jägerin, legt Fährten und schafft es, das wilde Tier zu fangen. Sie sperrt es in ihrer Hochhauswohnung ein – und sprengt sämtliche Fesseln ihres bisherigen bürgerlichen Lebens. Erstaunlicherweise finden die Menschen um sie herum daran Gefallen, als teilten sie alle eine ähnliche, geheime wilde Sehnsucht.