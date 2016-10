DVD-Tipps: „The Nice Guys“ / „Hope for All“

„The Nice Guys“

Es geht hoch her in der Krimi-Komödie „The Nice Guys“ mit Russell Crowe und Ryan Gosling: Im Los Angeles der 70er Jahre verbünden sich der abgehalfterte Privatdetektiv Holland March (Gosling) und der Mann fürs Grobe, Jackson Healy (Crowe), zu einem ungleichen Ermittlerduo. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach Amelia, der Tochter der Bezirksrichterin, die auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Als March und Healy herausfinden, dass offenbar auch der Tod der Pornodarstellerin Misty Mountains mit Amelias Fall in Verbindung steht, nimmt die Angelegenheit eine neue Wendung: Die beiden Schnüffler schlittern geradewegs in eine Multi-Milliarden-Dollar-Verschwörung, die sie schon bald in Lebensgefahr bringt.

„Hope for All“

In dem berührenden und eindrucksvollen Dokumentarfilm von Nina Messinger kommen führende Ernährungswissenschaftler, Mediziner, Umweltexperten sowie Bauern und genesene Patienten zu Wort, wie beispielsweise die UN-Friedensbotschafterin Dr. Jane Goodall und Prof. Dr. T. Colin Campbell („The China Study“). Sie erklären, dass nicht nur die eigene Gesundheit durch eine tierproduktlastige Ernährung gefährdet ist, sondern auch die Versorgung der Weltbevölkerung, das Wohl der Tiere, die Erhaltung der Natur und damit die Zukunft unserer Erde. Die Botschaft: Verändern wir unser Essverhalten, so verändern wir den Planeten. ck