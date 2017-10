DVD-Tipps: „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ / „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

Der Klassiker von James Krüss in der spannenden Neuverfilmung – ein zauberhaftes Abenteuer für die ganze Familie: Timm Thaler lebt in ärmlichen Verhältnissen, doch er lacht gern und viel. Sein Lachen ist so bezaubernd und ansteckend, dass der dämonische Baron Lefuet es um jeden Preis besitzen will. Und so macht der reichste Mann der Welt dem Jungen ein unmoralisches Angebot: Wenn Timm ihm sein Lachen verkauft, wird er in Zukunft jede Wette gewinnen. Nach anfänglichem Zögern unterschreibt Timm den Vertrag. Jetzt kann er sich scheinbar jeden Wunsch erfüllen, doch ohne sein Lachen ist er ein anderer Mensch.



Jack Sparrow ist wieder an Bord

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ heißt das Abenteuer: Unglücksrabe Captain Jack Sparrow weht ein Wind voller Missgeschicke entgegen, als eine tödliche Schar Geistermatrosen, angeführt vom furchteinflößenden Captain Salazar, sich an seine Fersen heftet. Jacks letzte Hoffnung auf Rettung ruht auf dem legendären Dreizack des Poseidon. Jedoch muss er, um diesen zu finden, eine unliebsame Allianz mit der brillanten Astronomin Carina Smyth und dem eigensinnigen Royal Navy-Matrosen Henry eingehen. An Bord seines armseligen Schiffes versucht Captain Jack sein Leben vor dem ungeheuerlichsten Feind zu retten, der ihm je begegnet ist.