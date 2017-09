DVD-Tipps: „Verleugnung“ / „Bark Ranger – Mein Hund, der Held!“

Nach einer wahren Geschichte

Die amerikanische Universitätsprofessorin Deborah E. Lipstadt wird unerwartet zur Verteidigerin der historischen Wahrheit, als der britische Autor David Irving sie wegen Verleumdung verklagt. In ihrem jüngsten Buch hatte Lipstadt ihm die Leugnung des Holocaust vorgeworfen. Durch das britische Justizsystem in die Defensive gedrängt, steht sie nun gemeinsam mit ihren Verteidigern, angeführt von Richard Rampton, vor dem absurden Problem, nicht nur sich selbst zu verteidigen, sondern auch beweisen zu müssen, dass der Holocaust tatsächlich stattgefunden hat. Statt sich jedoch eingeschüchtert zu geben, weckt diese scheinbar unlösbare Aufgabe ihren Kampfgeist. ck

Eine turbulente Familienkomödie

Jack (Lucius Hoyos) hat das Leben, von dem jeder 12-jährige nur träumen kann. Er wohnt mit seinen Eltern in einem Nationalpark und sein bester Freund ist der quirlige Hund Ranger. Doch Geld muss her, um den Park zu retten. Eines Tages kommt die gleichaltrige Chloe (Zoe Fraser) mit ihrer Mutter zu Besuch und die Kinder freunden sich sofort an. Als die beiden dank Rangers Spürnase eine Schatzkarte finden, stürzen sie sich in spannende Abenteuer. Bankräuber sind ihnen auf den Fersen, die ihnen die Karte abjagen wollen und von denen sie sogar gekidnappt werden. Hier kann nur Ranger helfen und sowohl die Kinder als auch den Nationalpark retten. ck