Endlich Zeit zum Luftholen

Eishockey-Oberliga: Länderspielpause steht an / Danach starten die Derbys – Scorpions am 13. November am Pferdeturm

Zwölf Spiele sind absolviert; die ersten Claims in der neuen Eishockey-Oberligasaison sind abgespeckt – Zeit für ein kurzes Zwischenfazit, das für alle drei hannoverschen Teams nur begrenzt positiv ausfallen kann. Sowohl die Scorpions aus der Wedemark und aus Langenhagen, als auch der „Platzhirsch“, die Indianer vom Pferdeturm, sind bislang noch einiges schuldig geblieben und haben noch ordentlich Luft nach oben.

Die jetzt anstehende Länderspielpause wegen des „Deutschland-Cups“ in Augsburg, kann und muss das Trio jetzt nutzen, noch einmal zu resetten, und sich dann mit aller Macht in den Kampf um die begehrten Play-off-Plätze zu stürzen.

Einen bösen Rückschlag in dieser Hinsicht mussten am Wochenende die Rothäute aus Kleefeld hinnehmen, die zwar Teil eins des Hauptstadt-Wochenende mit einem Sieg bei den Berliner Preussen positiv gestalten konnten, dann aber beim überraschenden, aber noch nicht einmal unverdienten 2:4 beim Tabellenletzten FASS Berlin drei immens wichtige Zähler liegen ließen. Punkte, die am Ende noch schmerzlich fehlen könnten.

Interimscoach Tobias Stolikowski musste in diesem Spiel auf Brian Gibbons verzichten, der am Freitag bei den Preussen eine Matchstrafe kassierte und nun wohl auch beim nach der Pause anstehenden ersten „großen Derby“ am 13. November gegen die Scorpions aus Langenhagen fehlen wird. Dafür arbeiten die Verantwortlichen hinter den Kulissen weiter fieberhaft an der Verpflichtung des dringend gesuchten neuen Torwarts, der die Position des nach wie vor wohl eher nicht zum Team zurückkehrenden Boris Ackers übernehmen soll.

Die Scorpions aus Langenhagen, die aufgrund ihrer akuten Personalnot und der Vielzahl von Langzeitverletzten zuletzt sogar Trainer Tomas Martinec und Manager Andrej Strakhov reaktivieren mussten, sicherten sich mit einem 2:1 beim neuen Schlusslicht Rostock Piranhas endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis.

Die nächste Gelegenheit zum Punktesammeln bietet sich dem Deutschen Meister von 2010 nun am Freitag, 11. November, wenn es in der heimischen Eishalle in Langenhagen im Derby gegen den Namensvetter aus der Wedemark gehen wird.

Die Mellendorfer um ihren Top-Scorer Michael Budd haben sich zuletzt durch einen 6:4-Erfolg bei den Black Dragons in Erfurt wieder in die Reichweite der Play-off-Ränge schieben können und werden nun in Langenhagen unbedingt den nächsten Schritt in diese Richtung machen tun wollen. mk