Erfolgreich in Linden arbeiten

Unternehmerinnen-Zentrum öffnet mit buntem Programm seine Türen für Interessierte

Sie sind Physiotherapeutin, Rechtsanwältin oder bieten Coaching und Beratung an. Gemeinsam ist den Unternehmerinnen, dass sie nicht als isolierte Einzelkämpferinnen unterwegs sind, sondern gemeinsam unter dem Dach des Unternehmerinnen-Zentrum Hannover arbeiten. Wie das genau funktioniert, darüber konnten sich interessierte Besucherinnen und Besucher am vergangenen Freitag ein Bild machen. Das Unternehmerinnen-Zentrum Hannover (UZH) mit Sitz in der Hohe Straße hatte zum „Tag der offenen Tür“ geladen. Die Unternehmerinnen hatten für ihre Gäste ein buntes Programm mit Live-Musik, kulinarischen Leckereien und Mitmach-Aktionen vorbereitet. In Rundgängen durch das Haus konnten die Gäste einen Blick in die Büros und Konferenzräume werfen und in Workshops vermittelten die Unternehmerinnen Eindrücke ihrer beruflichen Kompetenz. Walk Acts, eine Modenschau und eine Kunstausstellung rundeten das Programm ab.

„Für Frauen bietet das Zentrum viele Vorteile. Sie profitieren vom Erfahrungsaustausch und vom Netzwerk“, sagte Urte Boljahn, UHZ-Geschäftsführerin in ihrem Grußwort. Die gemeinsame Nutzung von Besprechungsräumen und technischen Anlagen minimiere die Betriebskosten für die einzelne Unternehmerin. Noch immer, so Boljahn, gestalte sich die Existenzgründung von Frauen anders als die der Männer. Während Männer sich in der Regel nach der Ausbildung selbstständig machen, risikobereiter seien und von den Banken eher Kredite bekommen würden, seien Frauen im Schnitt etwa 40 Jahre alt und wesentlich realistischer. Sie hätten zwar die Kosten besser im Blick, würden aber von der Bank seltener Finanzierungshilfen erhalten. Als Grund warum Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, nannte Buljan mehrere Motive. Oft würden die Frauen nach der Familienphase keinen festen Job mehr finden, manche hätten sich auch beruflich umorientiert und möchten Neues ausprobieren. Und auch die freie Zeiteinteilung würde viele Frauen locken, da sie dann besser ihre Kinder betreuen könnten.

Das UZH wurde im Jahr 2000 gegründet und wird finanziell unter anderem von der Landeshauptstadt Hannover gefördert. 29 Büros stehen zur Verfügung, davon ein CoWorking Space mit flexibel vermietbaren Arbeitsplätzen. Weitere Informationen über das Zentrum im Internet unter www.uzhannover.de.