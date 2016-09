Es geht wieder rund auf dem Eis

Eishockey-Oberliga: Indians starten gegen Leipzig in die neue Saison

Die lange Zeit des Wartens und der Vorbereitung hat endlich ein Ende – ab Freitag geht es in der Eishockey-Oberliga wieder so richtig zur Sache und es werden die ersten Punkte vergeben. Bevor es für die Rothäute vom Pferdeturm am Sonntag zum ersten Auswärtsmatch nach Herne geht, empfängt das neuformierte Team von Coach Freddy Carroll am Freitag ab 20 Uhr zum Auftakt die Leipziger IceFighters.

Trotz des unerwartet starken Aderlasses und der verloren gegangenen offensiven Feuerkraft nach den Abgängen von Spielern wie Kapitän Sebastian Lehmann, Dennis Schütt, Brad McGowan, Oliver Duris oder „Sniper“ Andre Gerartz herrscht vor dem Start Optimismus im Indianerlager: „Wir haben einen neuen Kader zusammen, der auf jeden Fall nicht schlechter ist, als im vergangenen Jahr“, ist sich Co-Trainer Tobias Stolikowski sicher.

Die Hoffnungen ruhen dabei in erster Linie auf Spielmacher Branislav Pohanka, der nach fast einjähriger Krankheitspause die neue zentrale Spielerfigur werden soll und auf dem Neuwieder Trio mit Torjäger Brian Gibbons, dem bissiger Max Wasser und Defender Thomas Ziolkowski, sowie Yannik Baier von den Bietigheim Steelers. Rechtzeitig vor dem Eröffnungsbully konnten die Indians-Verantwortlichen zudem eine Kooperation mit dem letztjährigen Zweitligameister Kassel Huskies unter Dach und Fach bringen. Wie schon in der nun abgeschlossenen Vorbereitungszeit erfolgreich getestet, bietet sich fortan jungen Nachwuchsspielern die Chance, sich in beiden Teams zu bewähren und weiter zu entwickeln.

„Grundsätzlich angedacht ist, dass zunächst ein Verteidiger und ein Stürmer der Huskies bei uns auflaufen wird“, so Stolikowski: „Aber das ist im Einzelfall natürlich immer von der aktuellen Verletzungs- und Krankheitsstand abhängig.“

Fest zum neuen Indians-Kader gehören auf jeden Fall ab sofort Verteidiger Leon Lilik von den Essener Moskitos und Stürmer Dustin Bauscher (Rosenheim). Das Eis ist bereitet – das Eröffnungsbully kann kommen.

Auch für den Lokalrivalen aus Langenhagen wird es am Wochenende wieder ernst. Erstmals mit dem neuen Coach Thomas Martinec statt Urgestein Lenny Soccio hinter der Bande starten die Scorpions am Freitag bei den Beach Boys am Timmendorfer Strand in die neue Spielzeit. Am Sonntag ab 18:30 Uhr gibt es dann ein Wiedersehen mit dem Ex-Trainer, der dann mit seinem Club, den Berliner Preussen, nach Langenhagen kommen wird.

Die Wedemark Scorpions haben nach der Auswärtspartie am Freitag bei denHarzer Falken am Sonntag, um 18.30 Uhr, Heimrecht gegen den EHC Timmendorfer Strand.