Es wird ernst für die Korbjäger

Basketball: Am Sonnabend startet die neue Saison in der 1. Regionalliga

Die Korbjagd ist eröffnet: In der 1. Regionalliga starten die Hannover Korbjäger am Sonnabend, 29. Oktober, in die neue Spielzeit. Auftaktgegner ist ab 18 Uhr in der Sporthalle der IGS Linden der VfL Stade. Dabei wird das Team gleich mehrere neue Gesichter präsentieren, unter anderem auch an der Seitenlinie. Denn nach monatelangem Suchen wurde Anfang Oktober ein neuer Trainer gefunden. Der Slowene Ziga Mravljak (29) übernimmt das Kommando. Zuletzt war er Assitenzcoach bei Union Olimpija Ljubljana und spielte mit dem Klub sogar im Europacup. „Mit Ziga haben wir einen sehr erfahrenen Trainer gewinnen können – trotz seines jungen Alters. Er ist ein akribischer, basketballverrückter Trainer, der sein Handwerk sehr strukturiert ausübt. Dass so ein Renommee in die 1. Regionalliga einkehrt, ist fantastisch“, sagt Vereinspräsident Aleksandar Tunjic. „Er hat bereits mit Spielern gearbeitet, die wir normalerweise nur am Wochenende im Fernsehen zu sehen bekommen“, fügt er hinzu. Gleich in den ersten Trainingseinheiten habe man gesehen, dass Mravljak einen hohen Anspruch mitbringt. „Den habe ich an meine eigene Arbeit und dementsprechend auch an die meiner Spieler“, so der neue Chefcoach.

Dabei entsprach der Slowene eigentlich gar nicht dem Anforderungsprofil der Korbjäger, die nach einer regionalen Lösung suchten, diese aber nicht fanden. „Deshalb mussten wir über den Tellerrand schauen“, so Tunjic.

Als eine Art Neuverpflichtung darf sich auch Flügelspieler Kai Deeke fühlen. Er fiel in der vergangenen Saison aufgrund eines Knorpelschadens aus, will nun aber wieder angreifen. „Ich möchte schnell wieder zu meinem Rhythmus finden“, so der 24-Jährige. Nach langanhaltenden Knieproblemen ist auch Center Leonard Öhlmann zurück. Ein alter Bekannter kehrt zudem zu den Korbjägern zurück: Rishi Kakad, der bereits von 2013 bis 2015 reichlich Punkte für die Hannoveraner erzielte. Der Engländer wechselte zu Schalke 04, stieg mit dem Team in die Bundesliga Pro B auf und kommt nun wieder an die Leine. „Ich fühle mich in Hannover sehr wohl. Ich will den jüngeren Spielern ein Vorbild sein“, so Kakad.

Erik Dimitrov gilt als vielseitiges Talent, das die Positionen zwei, drei und vier besetzen kann. In Bulgarien ging der 21-Jährige für Chernomorets Burgas als Starter in der ersten Liga und für die U20-Nationalmannschaft auf Korbjagd.

Ebenfalls neu ist Stefan Topalovic. Der Niederländer soll die Außenposition besetzen und weitere Schnelligkeit in das Spiel bringen. Der Schweiz-Angolaner Brunell Tutonda misst 2,01 Meter Körpergröße- Er kommt mit ehrgeizigen Zielen: „Ich bin zu den Korbjägern gekommen, weil ich mit der Mannschaft die Meisterschaft holen will“, so der 27-Jährige.

Nach dem Heimauftakt geht es am 5. November zu BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen. Das zweite Heimspiel der Korbjäger findet eine Woche später, 12. November, ab 17 Uhr in der IGS Linden statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.hannover-korbjaeger.de