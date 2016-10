Fast 200 Jahre Jacobi in Linden

Vortrag blickt auf die Geschichte des Autohändlers Gessner & Jacobi zurück

Am Donnerstag, 27. Oktober, gibt Heinrich Jacobi ab 19.30 Uhr in der Buchhandlung Decius, Falkenstraße 10, in Wort und Bild Einblicke in die Archive von „Gessner & Jacobi“. Dieses Unternehmen besteht seit fast 200 Jahren an der Falkenstraße. Der Eintritt ist frei, um telefonische Voranmeldung unter (0511) 44 18 93 wird gebeten. Noch vor der Industrialisierung erfolgte 1820 die Unternehmensgründung unter dem Namen „H. Jacobi Hofwagenfabrik“. Wurden zunächst Kutschen, Kaleschen, Landauer gebaut, folgten später Straßenbahnwagen und Autokarosserien, beispielsweise eine Sedan-Cabriolet-Karosserie für einen Rolls-Royce Anfang der 1920er Jahre. Seit 1951 ist Gessner & Jacobi VW-Direkthändler, seit Mitte der 70er Jahre auch für die Marke Audi.