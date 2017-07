Handball: Die Recken präsentieren neues Outfit

Sie schwitzen bereits für eine bessere Saison als die zurückliegende. Bei den Bundesliga-Handballern der TSV Hannover-Burgdorf haben sich ein paar Dinge geändert. Carlos Ortega ist der neue Coach. Er hat vor dem ersten Training Kai Häfner zum neuen Kapitän ernannt. Und auch die Trikots haben sich verändert.

Häfner übernimmt das Kapitänsamt von Torge Johannsen. „Es ist eine Ehre für mich und ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt der 28-Jährige zu seiner neuen Aufgabe. Zusätzlichen Druck spürt er allerdings nicht. „Ich habe ohnehin den Anspruch an mich, mich immer weiterzuentwickeln und besser zu werden. Ich gehe voran und übernehme Verantwortung.“

Ortega wollte neue Reize setzen, nachdem es eine regelrechte Horror-Rückrunde mit 16 Spielen ohne Sieg gab. „Kai ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, in der Offensive und in der Defensive“, sagt Ortega und fügt hinzu, dass er vorab mit Johannsen über seine Idee sprach. „Ich denke, eine Veränderung könnte gut sein“, so der neue Recken-Coach.

Das neue Heimtrikot besitzt keine Hannover-Silhouette mehr, die anlässlich des 775. Geburtstages der Stadt in der vergangenen die Jerseys zierte. Der Grünton ist leicht heller als in der Vorsaison. Die Hose ist nun schwarz und nicht mehr grün. Das Auswärtstrikot ist – so die offizielle Bezeichnung – in Himmelblau. „Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich das Heimtrikot wählen“, sagt Ortega bei der Präsentation mit Häfner und Neuzugang Evgeni Pevnov. Allerdings könnte der Blauton ein gutes Omen sein. Denn zuletzt trugen die Recken in der Saison 2012/13 blaue Outfits und qualifizierten sich damit für Europa.

Erhältlich sind die Trikots im Online-Shop der Recken und im Sporthaus Gösch. Kindershirts kosten 49 Euro, für Erwachsene kostet das neue Trikot 69 Euro. Die vorhandenen Größen reichen von XXS bis XXXL. Wer den Namen und eine Nummer auf dem Rücken haben möchte, muss 10 Euro Aufpreis bezahlen. bo