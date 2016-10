﻿Der Baum im Quadrat

„City Trees“ könnten bald auch in Hannover für gute Luft sorgen

Berlin. In Hongkong und Oslo stehen sie schon, jetzt sollen sie auch nach Hannover kommen: City Trees, künstliche Stadtbäume, die in smog-belasteten Ecken für saubere Luft sorgen sollen. Die gut vier Meter hohen City Trees sind mit einem speziellen Moos verkleidet, das dreckige Luft extrem gut absorbiert – einer der künstlichen Bäume leistet angeblich so viel wie 275 echte Bäume. Die Erfinder der eckigen Moos-Bäume stammen aus Deutschland, die Firma Green City Solutions sitzt in Dresden.

Die Kunst-Bäume kombinieren Natur und Technik. So befinden sich in dem Moos eines der in Hongkong aufgestellten Elemente über hundert Sensoren, die die Sonneneinstrahlung und den Wasserverbrauch messen und diese Daten an eine Anwendung in der Cloud weitergeben. Der Strom dafür wird mithilfe von Solarzellen erzeugt. Wenn alles klappt, wird das zuständige Grünflächenamt also automatisch über den aktuellen Zustand des biologischen Filters informiert.

Ein City Tree besteht aus 1682 Mooseinheiten und verbraucht rund drei Quadratmeter Bodenfläche. Das Moos eines Baumes absorbiert die Abgase von 420 Pkw.

Die Dresdner hoffen auf Aufträge unter anderem aus Berlin, Stuttgart und Leipzig. Aber Hannover könnte nun den Anfang machen: Die Stadtwerke wollen in der Innenstadt eines der 10000 bis 15000 Euro teuren Gebilde aufstellen. Die Reaktionen reichen von Begeisterung bis Abwehr. Gelobt wird, dass die Bäume ein kostenloses Wlan-Netz bieten. Kritik gibt es an der Gestaltung mit Sichtbeton und daran, dass die Seitenwände als Werbefläche dienen.

Massive Kritik an den Plänen von Enercity Hannover äußert die City-Gemeinschaft. Deren Geschäftsführer Martin Prenzler meint, in der City gebe es ausreichend Bäume. Zudem entstünde durch die riesige Wand eine „Angstecke“, Drogendealer könnten sich hinter den „Bäumen“ verstecken. Prenzler bezeichnet die stehende Grünfläche als „riesiges Monster“. Wenn die Geschäftsleute etwas Ähnliches aufstellen wollten, würden sie dafür nie eine Genehmigung bekommen.

Umfrage: Was halten Sie von der Idee, City-Trees aufzustellen? (br/Fotos: Diana Cabrera-Rojas)