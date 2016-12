Ambitionierter Zeitplan. In Pattensen haben die vorbereitenden Arbeiten für den Rathaus-Neubau begonnen

Pattensen (rks). Am Freitag wurde bei der Region der Bauantrag eingereicht, im April 2018, so die Planungen der Stadt, soll der Umzug der Stadtverwaltung in das neue Pattenser Rathaus vonstattengehen. Ein ambitionierter Zeitplan, wie Stadtsprecherin Andrea Steding eingesteht, doch habe man mit dem mit dem Bau beauftragten Unternehmen Depenbrock gute Erfahrungen gemacht. „Wir gehen davon aus“, so Steding, „dass wir den Zeitplan einhalten können.“

Wenn es soweit ist, werden in das im sogenannten Scheunenviertel an der Göttinger Straße entstehende neue Verwaltungsgebäude rund 80 der derzeit etwa 120 Bediensteten der Stadt einziehen. Die übrigen verbleiben an den Standorten des städtischen Betriebshofes und des stadteigenen Klärwerks. „Ein großer Schritt in die richtige Richtung“, wie Steding meint. „Für unsere Mitarbeiter aber auch für die Bürger der Stadt, die künftig eine zentrale Anlaufstelle für ihre Anliegen haben werden.“

Auf einen „moderaten Zuwachs“ (Steding) an neuen Mitarbeiten ist der Neubau ebenfalls ausgelegt. Zudem werden in dem Gebäude ein sogenanntes Prüferzimmer sowie ein Beratungszimmer für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Stadt ihren Platz finden.

Von den heutigen Verwaltungsstandorten wie dem Rathaus Auf der Burg oder dem Gebäude an der Walter-Bruch-Straße wird sich die Stadt Pattensen nach dem Umzug ins Scheunenviertel trennen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie Steding eingesteht. „Ich denke“, sagt sie, dass es vielen von uns schwer fallen wird, aus dem Rathaus Auf der Burg auszuziehen.“ Denn trotz zugiger Flure, nicht selten frostiger Büros und nicht gerade moderner sanitärer Anlagen – Charakter und ein gewisser Charme seien dem alten Rathaus nicht abzusprechen.