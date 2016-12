An den Feiertagen geöffnet

Museen und die Gärten – Tipps für den Weihnachtsspaziergang

Hannover. Nicht jeder verbringt die Feiertage im Familienkreis. Wer außerhalb der vier Wände etwas unternehmen möchte, hat dazu in der Stadt auch über Weihnachten hinaus zahlreiche Möglichkeiten. Der Hauptbahnhof sorgt auch nach dem Fest noch für besinnliche Stimmung. Die Buden und Karrussels am „Weihnachtsbahnhof“ sind bis zum 30. Dezember geöffnet. Sogar bis zum 6. Januar gibt es an der Pyramide am Kröpcke noch weihnachtliche Leckereien.

Ebenfalls geöffnet sind der Große Garten sowie der Berggarten, täglich – einschließlich Heiligabend und Silvester – von 9 bis 16.30 Uhr.

Von den städtischen Museen öffnen das Museum August Kestner sowie die kestnergesellschaft am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, das Historische Museum sowie das Sprengel Museum von 10 bis 18 Uhr, das Museum Schloss Herrenhausen von 11 bis 16 Uhr. Sowohl am 25. als auch am 26. Dezember geöffnet sind das Niedersächsische Landesmuseum (jeweils 10 bis 17 Uhr) und das Wilhelm Busch – Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst (jeweils 11 bis 18 Uhr).