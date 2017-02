Andere sind besser, aber 96 erfolgreich

Die Offensive der Roten kommt wieder in Schwung und hat fast immer die passende Antwort parat

Das Jahr 2017 macht den „Roten“ richtig Spaß. Vier Spiele, drei Siege, den Abstand auf Platz vier auf vier Punkte ausgebaut – viel besser hätte es nicht laufen können. Ergebnistechnisch macht Hannover 96 bisher kaum einer etwas vor. Was besonders imponiert, das sind die Moral und der Einsatz. „Mit diesem Willen und diesem Kampf steigt man auf“, sagte Abwehrspieler Waldemar Anton unmittelbar nach dem hart erkämpfen 2:1-Sieg in Dresden. „Auf jeden Fall.“

Die „Roten“ sind auf einem sehr guten Weg. Die sofortige Rückkehr in die 1. Liga bleibt das vorrangige, „alternativlose“ (Clubchef Martin Kind) Ziel. Und nur darum geht es, das ist das Wichtigste. Nun, schön war es auch in Dresden nicht, was 96 zeigte. Aber eben ungemein erfolgreich. „Ich bin froh, dass wir die Situation überstanden haben“, sagte Torjäger Martin Harnik. „Auch wegen der Ergebnisse der anderen Mannschaften.“

Dass spielerisch auch in Dresden bei 96 noch vieles im Argen lag, kann man kaum besser ausdrücken als der 29-jährige 96-Stürmer. „Wir tun uns schwer. Ein bisschen Glanz wäre schon schön“, sagte Harnik.

Den versprühte am Sonntag Gastgeber Dynamo über eine lange Zeit. Da spielten die Dresdner so, wie man sich es von 96 wünscht. Schnell, direkt, körperbetont, mutig, selbstbewusst und mitreißend. Aber, und da ist 96 auf einem ganz anderen Weg, auch erfolglos. Die Sachsen haben, das wurde im Laufe in der zweiten Halbzeit immer deutlicher, einfach nicht die Qualität in der Offensive wie die „Roten“.

Vorn haben die Hannoveraner – nicht zuletzt wegen Harnik – immer eine passende Antwort parat. Und dabei drückt derzeit auch da vorn der Schuh. Bei der Suche nach einem Partner für den überragenden Stürmer tritt 96 nämlich anders als in der Tabelle auf der Stelle. Daniel Stendel hat es schon mit unterschiedlichem Personal versucht, richtig zufrieden war der 96-Trainer mit dem jeweiligen Nebenmann Harniks zumindest nach der Winterpause nie. Kenan Karaman, der in der Hinserie sehr oft im Angriff neben Harnik spielte, hat nach seiner Einwechslung endlich so gespielt, wie Stendel es sich vorstellt – und wie der 22-jährige vor dem Winter oft aufspielte: mutig und torgefährlich. „Ich habe vorher mit Kenan gesprochen und ihm gesagt, dass er weiter dran bleiben soll. Und dass er wieder torgefährlicher werden soll“, sagte Stendel. Die Worte des Trainers scheinen angekommen zu sein. „Wenn das die Reaktion auf das Gespräch war, kann ich nur sagen: super“, meinte der 96-Trainer.

Karaman („Es war wichtig, nach dem Ausgleich eine schnelle Antwort zu geben“) erzielte bereits das sechste Joker-Tor der „Roten“. Das nächste dürfte er dann eher wieder als Stammspieler schießen – vielleicht schon am kommenden Sonnabend, 25. Februar (13 Uhr), vor heimischer Kulisse gegen Arminia Bielefeld. Ein Sieg ist Pflicht, um am VfB Stuttgart dran zu bleiben, auch wenn die besser spielen… jg/ck