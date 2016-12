ARD und ZDF bleiben draußen

Öffentlich-rechtlichen Sendern sind die Übertragungsrechte für die kommenden Olympischen Spiele zu teuer

Von Jan Sternberg

Berlin. Knapp 100 Millionen Euro machten den Unterschied: ARD und ZDF sind aus dem Poker um die Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele von 2018 bis 2024 ausgestiegen. Die Sender hatten für die Sub-Lizenzen für Deutschland und 200 Millionen Euro geboten. Der Inhaber der Rechte, das US-Unternehmen Discovery, hatte etwa 300 Millionen Euro verlangt. In der letzten Runde sollen sich beide Seiten noch einmal ein bisschen angenähert haben – doch es reichte nicht für eine Einigung. Discovery-Sender Eurosport will nun von den Olympischen Spielen 2018 bis 2024 in Deutschland exklusiv berichten, aber nicht alles im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Viele Stunden des Ringe-Spektakels wandern ins Bezahlprogramm.

Offizielle Bestätigungen dieser Zahlen gibt es nicht. „Wir müssen erkennen, dass die Forderungen von Discovery bei Weitem über dem liegen, was von uns verantwortet werden kann“, kommentierte Ulrich Wilhelm, der Sportrechte-Intendant der ARD. ZDF-Intendant Thomas Bellut erklärte: „Wir sind Discovery bis an unsere Schmerzgrenze entgegengekommen.“ Der Preis, den Eurosport „bis zuletzt gefordert hat, war deutlich zu hoch“.

Die Grünen-Bundestagsabgeordneten Özcan Mutlu und Tabea Rößner sahen die „Zuschauer als die wahren Verlierer“. Sie kritisierten, dass ARD und ZDF weit mehr Geld für Fußball- als für Olympia-Übertragungen ausgeben. Das werfe die Frage auf, „inwiefern Fußballspiele von Männern ein Mehrfaches wert sind als sämtliche andere Sportarten“.

Olympia nicht mehr live bei ARD und ZDF