„Armut ist ein Dauerzustand“. Den Laatzener Umsonstladen für Babyausstattung gibt es seit 30 Jahren

Laatzen. Angefangen hat alles mit einem Koffer – gefüllt mit der Erstausstattung für ein Neugeborenes. Zehn Jahre später hat sich die Initiative des Diakonieverband Hannover-Land für junge Familien in Notsituationen zu einem Umsonstladen für Babyerstausstattung ausgewachsen – mit zusätzlichen Angeboten wie den Projekten wellcome und Familien stärken. Gefeiert wurde dies am Freitag vergangener Woche mit einem kleinen Empfang in der Arche der Thomasgemeinde, dem Domizil des Umsonstladens.

Eva Maria Zabbee, Referentin für Familienarbeit beim Diakonischen Werk in Niedersachsen, erinnerte in diesem Rahmen daran, dass die Diakonie stets aus der Suche nach kreativen Antworten auf die Herausforderungen und Fragen von Erziehung und Bildung sei. Der rote Faden, der sich durch alle Themen ziehe, sei dabei die Armut. „Armutsverhältnisse“, so Zabbee, „sind keine Episode, sondern ein Dauerzustand.“

Dem pflichtete Detlef Brandes bei. Der Superintendent bezeichnete es als Skandal, dass 14,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland in einer prekären Lage aufwüchsen und stellte die Frage in den Raum, warum ein Umsonstladen in einem der reichsten Länder der Welt überhaupt erforderlich sei.

Eine Frage, die sich Dietlind Osterkamp, die 1. Vorsitzende der Laatzener Tafel für Hemmingen, Laatzen und Pattensen, auch für ihre Organisation stellt. „Ich wünschte mir, sagen zu können, eine Tafel und einen Umsonstladen brauchen wir nicht“, so Osterkamp. In der Tat aber gebe es vieles, was der Staat nicht leisten könne und was wiederum die Arbeit der Diakonie unverzichtbar mache.

Bürgermeister Jürgen Köhne seinerseits unterstrich die Bedeutung des Dialogs zwischen Diakonie und Stadt. „Die Frage ist, wie es uns gemeinsam gelingen kann, Kinder so frühzeitig zu fördern, dass sie eine gute Chance haben, ins Leben zu starten.“ Es sei spürbar, dass die Mitarbeiterinnen des Umsonstladens dieses Ziel mit viel Engagement, Freude und Zufriedenheit verfolgten.