Auch Sterne können lügen

Hotels schummeln oft bei ihren Qualitätsstandards, kritisiert der Branchenverband

Von Jan Sternberg

Berlin. Stolz und golden hängen sie im Entrée jedes besseren Hotels: die Sterne. Sie sollen verlässlich die Klasse der Absteige kennzeichnen: Wer ein Drei-Sterne-Hotel bucht, darf einen Föhn und ein Telefon im Zimmer erwarten. Bei fünf Sternen kommen ein Safe und Hausschuhe hinzu. Seitenlang ist festgelegt, was Hotels bieten müssen, um die werbeträchtigen Sterne des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) zu bekommen. Jeder zweite Hotelgast verlässt sich nach einer Umfrage bei der Buchung darauf – doch viele Hoteliers schummeln. „Ein hohes Ausmaß illegitimer Sternewerbung“ beklagt der Branchenverband – und kündigt an, jetzt durchzugreifen.

Die Dehoga-Tochter Deutsche Hotelklassifizierung GmbH vergibt die Sterne nach 270 einzelnen Kriterien, nach Punkten gewichtet – von der Reserverolle Klopapier bis zum Blumengruß. Auch Hygiene, der Erhaltungszustand und der Gesamteindruck des Hotels spielen eine Rolle. 940 Punkte sind insgesamt möglich, ab 600 gibt es fünf Sterne.

Je nach Größe des Hotels kann die Klassifizierung bis zu 2000 Euro kosten. Dann gibt es für drei Jahre die Messing-Tafel mit den Sternen für den Eingang. Einige Betriebe aber „vergessen“ die Verlängerung der Sterne, einige Neulinge am Markt statten sich freihändig damit aus – der Branchenverband geht nicht in jedem Fall von betrügerischer Absicht aus.

Das ZDF überprüfte im Sommer eine Stichprobe von 1000 Hotels. Ergebnis: Bei einem Viertel waren die Sterne entweder abgelaufen oder der Hotelier hatte sie sich selbst erteilt. Der Dehoga bestätigte das Ergebnis nun und hat inzwischen auch selbst nachgesehen: Auf 8 Prozent von 3000 untersuchten Websites warben die Hotels zu Unrecht mit den Sternen. Nun soll Software die Schummeleien automatisiert aufdecken. Es soll auch Überprüfungen vor Ort geben und notfalls Verfahren bei der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Im Ausland aber sind die Kriterien ohnehin andere: Während sich der Dehoga seit Längerem um ein einheitliches europäisches Sternesystem bemüht, haben viele Reiseveranstalter eigene Bewertungssysteme eingeführt. Beim deutschen Marktführer TUI beispielsweise sind es bis zu sechs Sonnen.

