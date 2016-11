Bei Krawall Lappen weg

Polizei will Hooligans den Führerschein entziehen

von Jan Sternberg

Berlin. Kann die Polizei Hooligans den Führerschein wegnehmen? Das befürchteten Anhänger von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig, als sie im Vorfeld des Derbys zwischen den niedersächsischen Zweitligisten Post bekamen. Die Braunschweiger Polizei droht rund 340 Personen aus dem Umfeld beider Vereine mit Konsequenzen bis hin zum Führerscheinentzug, sollten die Betroffenen am Sonntag beim Derby auffällig werden. Das steht in einem Brief, den die Behörde jetzt an die „Problemfans“ geschickt hat.

„Als Strafe ist das nicht möglich“, sagte Jens Buck, Richter am Amtsgericht Hannover, der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Allerdings könne die Verwaltung Fußballrowdys, die wiederholt straffällig werden, zum Eignungstest heranziehen. „Dabei wird ermittelt, ob jemand, der regelmäßig die Kontrolle über sich verliert, in der Lage ist, ein Fahrzeug zu führen“, sagt Buck. Fällt der Test negativ aus, kann die Verwaltung den Führerschein einziehen.

Im Januar drohte die Stadt Oberhausen im Ruhrgebiet 15 Ultras des lokalen Regionalligisten Rot-Weiß mit Entzug des Führerscheins. Angeblich seien sie Mitglied in einer Hooligan-Gruppierung, und deshalb sei davon auszugehen, dass sie auch im Straßenverkehr emotional impulsiv handeln. 13 der 15 Angeschriebenen hatten jedoch ein blütenweißes Führungszeugnis. Der Fall ist noch nicht abschließend geklärt.

Oliver Malchow, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, begrüßt einen Führerscheinentzug bei verurteilten Gewalttätern, zum Beispiel im Sport. „Wenn zu befürchten ist, dass sie auch im Straßenverkehr aggressiv und impulsiv handeln, müssen die Leute vor ihnen geschützt werden“, sagt er.

Umstritten ist das Verfahren lokaler Behörden bei Drogenvergehen: Cannabis-Konsumenten ist es schon lange ein Dorn im Auge, dass sie nach Polizeikontrollen um ihre Fahrerlaubnis fürchten müssen, auch wenn sich nüchtern gefahren sind, bei ihnen aber Marihuana gefunden wurde.

