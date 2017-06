Brainstorming hinter Klostermauern. Laatzens Seniorenbeirat möchte seine Öffentlichkeitsarbeit intensivieren

In Klausur: die Mitglieder des Seniorenbeirates – hier mit Schulungsleiter Bernhard Eder (6. von rechts) und Ludmilla Stadler vom Seniorenbüro der Stadt Laatzen (rechts) – verständigten sich in Hardehausen darauf, ihre Öffentlichkeitsarbeit intensivieren zu wollen. Foto: Uwe Kaßen

Laatzen/Hardehausen. Seine Tätigkeit in den zurückliegenden Jahren auf den Prüfstand gestellt hat dieser Tage bei einer dreitägigen Klausurtagung in der Katholischen Landvolkshochschule Hardehausen der Seniorenbeirat der Stadt Laatzen.

Hinter den Mauern eines ehemaligen Zisterzienserklosters verständigte sich das komplett angereiste Gremium darauf, Angebote wie die wöchentlichen Sprechstunden, das PC-Café im Stadthaus und auch die regelmäßig stattfindenen Veranstaltungen rund um das Thema Gesundheit weiterhin unterbreiten zu wollen. Auch die Arbeit der einzelnen Arbeitsgruppen des Beirates wurden positiv bewertet.

Ausbauen möchte das Gremium demgegenüber seine Öffentlichkeitsarbeit. So hofft man darauf, auf diesem Weg und über den Aufbau eines Netzwerkes mehr über die Wünsche und Sorgen älterer Menschen in Laatzen erfahren und die entsprechenden Themen dann im Dialog mit Politik und Verwaltung angehen zu können. „Wir werden künftig häufiger mit einem Informationsstand bei kleineren aber auch größeren Veranstaltungen wie dem Fest im Park der Sinne oder dem Brunnenfest vertreten sein“, kündigte der Vorsitzende des Beirates, Klaus-Dieter Meyer, an. Dabei werde es vor allem darum gehen, die Arbeit des Seniorenbeirates vorzustellen und ältere Mitbürger für die Mitarbeit zu gewinnen. „Alle, die über 60 sind und Freude daran haben, anderen zu helfen, die ihre Ideen verwirklichen und in einem kollegialen Team ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen möchten, sind uns stets willkommen“, so Meyer.