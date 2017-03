City Trees: Grüne Staubsauger

Sie sind gerade einmal vier Meter hoch, knapp drei Meter breit und ganze 60 Zentimeter dick und filtern dabei soviel Feinstaub aus der Luft wie 275 ausgewachsene Bäume. City Trees sind kleine, grüne Staubsauger in Sachen Umweltschutz. Einer davon soll demnächst im Stadtbezirk Vahrenwald/List aufgestellt werden. Das forderten die Mitglieder des Stadtbezirksrates einstimmig in ihrer Sitzung in der vergangenen Woche. Die Stadt und der hannoverschen Energieanbieter Enercity – so die Kommunalpolitiker – sollen sich jetzt an einen Tisch setzen und nach einem geeigneten Standort im Stadtbezirk suchen.

Finanziert werden sollen die pro Stück rund 25 000 Euro teuren City Trees gemeinsam von Enercity-Kunden und dem Energieanbieter. Seit September vergangenen Jahres bietet Enercity die Tarife „HannoverStrom“ und „HannoverGas“ an. Die Idee dahinter: Kunden, die diese Tarifoption wählen, tun gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt in Hannover. Je Vertrag und Monat zahlt Enercity einen Euro in einen Fördertopf. „Aus dieser Kasse finanzieren wir dann lokale Projekte, die helfen, das Lebensumfeld in Hannover zu verbessern“, erklärt Enercity-Projektleiter Michael Brudzewski. Außerdem stockt das Energieunternehmen den Topf bei Bedarf mit einem Zuschuss vom Stadtwerke-Konto auf.

Als erstes Projekt soll noch in diesem Jahr ein City Tree für Hannover angeschafft werden. Neben dem Stadtbezirk Vahrenwald/List ist auch noch die Innenstadt als möglicher Standort im Gespräch. Sollte in beiden Bezirken ein Standort gefunden werden, dann „werden wir auch dafür eine Lösung finden“, sagt Brudzewski und hält die Anschaffung von zwei City Trees durchaus „für möglich“.

Wassertank und Anschluss ans Internet: So funktionieren die City Trees

Einmal aufgestellt arbeiten City Trees weitgehend autark. Sie benötigen weder einen Wasser- noch einen Strom­anschluss. Eine ausgeklügelte –von dem Dresdner Unternehmen Green City Solutions entwickelte – Technik macht das möglich. Und so funktionieren City Trees:

1700 Pflanzen auf 16,7 Quadratmetern

In einen senkrecht stehenden Stahlrahmen werden insgesamt rund 1700 Pflanzen auf 16,7 Quadratmetern Fläche gepflanzt. Sie bedecken Vorder- und Rückseite des City Trees. Die Idee: das Gestell wird so aufgestellt, dass möglichst viel Wind in die grüne Mooswand hineinweht und dabei die Schadstoffe „anliefert“. Die Moose filtern diese aus der Luft heraus, nutzen sie als Dünger und wandeln sie in Biomasse um (siehe Info-Kasten).

Fehlt Wasser, meldet sich der City Tree selbstständig

Bewässert werden die Pflanzen mit Regenwasser. Dieses wird aufgefangen und in einem einen Kubikmeter großen Tank gesammelt. Von dort aus werden die Pflanzen versorgt. Sensoren überprüfen regelmäßig den Wasserstand im Tank und schlagen Alarm, sollte nicht mehr genug Feuchtigkeit für die Moose zur Verfügung stehen. Den für den Betrieb notwendigen Strom liefert eine kleine Photovoltaik-Anlage. Sie hat eine Nennleistung von 65 Watt.

Enercity übernimmt Kosten für Pflege und Unterhalt

Wichtig für die Stadt: Mit dem Betrieb von City Trees entstehen ihr keine Kosten, verspricht Enercity. Das hannoversche Energieunternehmen versprach bei der Vorstellung des Projekts im Bezirksrat Vahrenwald/List für Unterhaltung, den einmal jährlich notwendige Rückschnitt der Pflanzen und die Wartung aufzukommen.

Aus Feinstaub wird Biomasse – so wandeln die City Trees Schadstoffe um

Mit gerade einmal 4,2 Quadratmeter Stellfläche ersetzt ein City Tree einen kleinen Wald mit 275 Bäumen – zumindest, was die Filterwirkung für Feinstaub angeht. Während die Stäube an Blättern eher vorbeiwehen, saugen Moose sie mit ihrer sehr krausen Oberfläche geradezu auf. Anschließend werden sie von der Pflanze aufgenommen und in Biomasse umgewandelt. Neben Feinstäuben filtern sie auch die besonders von Dieselfahrzeugen ausgestoßenen Stickoxide aus der Luft. Ein City Tree ist dabei in der Lage, den Schadstoffausstoß von 85 Dieselfahrzeugen einzufangen und aufzunehmen. Dabei spielt auch ein Standortvorteil den City Trees in die Karten. Der Kasten mit den Moosen ist in einer Höhe zwischen null und vier Metern über dem Erdboden aufgebaut und damit in dem Bereich mit der höchsten Schadstoffbelastung. Auf Höhe der Baumkronen sinkt die Feinstaubbelastung bereits wieder deutlich ab. Und es kommen weitere Vorteile von Moosen gegenüber Bäumen hinzu. Während Bäume durchschnittlich nur rund 200 Tage im Jahr Blätter tragen und damit Schadstoffe aus der Luft filtern können, sind Moose ganzjährig „aktiv“. Dennoch: „City Trees sind in der Stadt kein Ersatz für echte Bäume, aber sie sind eine sinnvolle Ergänzung“, sagt Enercity-Projektleiter Michael Brudzewski.

Von Thomas Oberdorfer