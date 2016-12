Das Jahr der Ängste

Terror, Kriege, Brexit: Im Jahr 2016 gab es viel mehr schlechte als gute Nachrichten in der Welt

Von Jan Sternberg

Berlin. 2016 war ein Jahr der Ängste. Viele Menschen hatten Angst vor Terror, vor dem Auseinanderbrechen Europas, vor einer Eskalation auf den Konfliktherden dieser Welt, vor dem Machtzuwachs von Autokraten an den Schalthebeln wichtiger Nationen. 2016 war leider auch das Jahr, in dem sich viele dieser Ängste bestätigten. Ein großer terroristischer Anschlag in Deutschland war schon lange befürchtet worden – es war nur eine Frage der Zeit, bis er Realität wurde. Am Montag vor Heiligabend geschah das Schreckliche in Berlin. Die terroristische Attacke vom Breitscheidplatz setzte den Schlusspunkt unter dieses Jahr, das so viele schlechte Nachrichten produzierte, dass manche Menschen abzustumpfen begannen. Waren nach den Anschlägen von Brüssel, Orlando und Nizza noch reihenweise Solidaritätsbekundungen durchs Netz gegangen, machte sich nach der Attacke von Berlin Überdruss breit. Die Amoknacht von München löste kurzzeitig eine Welle der Panik aus – bis sich herausstellte, dass ein einzelner Jugendlicher der Täter war.

Mit der Entfernung sank die Erregung über den Horror. Die Tragödie von Aleppo löste meist nur routiniertes Entsetzen aus. Und was war sonst noch los: Die Serie von Terroranschlägen in der Türkei, der niedergeschlagene Putschversuch, der von Erdogan ausgenutzte Ausnahmezustand – diese dramatischen Veränderungen in einem großen Partner- und Nachbarland Europas lösten wenig mehr als Kopfschütteln aus. Das ungläubige, schockierte Staunen über die Brexit-Abstimmung, über die Wahl Donald Trumps, wich schnell einer abwartenden Indifferenz.

2016 war ein Jahr, das unwohl machte. Aber auch in solch einem Jahr mit so vielen schlechten Nachrichten muss etwas Schönes passiert sein. Menschen haben bestimmt glückliche Momente miteinander geteilt. Irgendetwas muss gut gewesen sein an diesem Jahr.

Wie war für Sie das Jahr 2016? (Umfrage/Fotos: Cabrera)