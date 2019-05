Das ZAQ zieht nach Wülfel um. Leine-VHS konzentriert ihre Funktionsbereiche künftig an drei Standorten

Laatzen/Hannover. Die jahrelange Suche nach einem neuen Standort für das bislang an der Karlsruher Straße angesiedelte Zentrum für Qualifizierung (ZAQ) ist beendet. Der Umzug läuft, bereits in wenigen Wochen sollen in den von der Leine-Volkshochschule angemieteten Räumen im Sirius-Gewerbepark an der Stadtgrenze zwischen Hannover-Wülfel und Laatzen die Maschinen laufen und Möbel gefertigt werden.

Neben der Tischlerei, die mit 400 Quadratmetern einen Großteil der angemieteten Fläche nutzten wird, werden auch die Gärtnerei, die Kreativwerkstatt und der Bereich Computer-Recycling nach Wülfel umziehen. Aufgelöst wird demgegenüber die Fahrradwerkstatt des Zentrums. Die bislang in diesem Bereich Beschäftigten –insgesamt werden im ZAQ aktuell 38 Menschen ohne Arbeit in verschiedenen Maßnahmen für eine Beschäftigung qualifiziert – sollen laut VHS-Geschäftsführer Jürgen Beckstette in andere Bereiche integriert werden.

Die zuletzt auf vier Standorte – das Alte Rathaus, die Würzburger Straße 8, die Karlsruher Straße und die Hildesheimer Straße – verteilten Funktionsbereiche der Leine-VHS werden ab dem Sommer an drei Standorten zusammengefasst. Voraussichtlich zwischen Mitte Juli und Ende September wird die Volkshochschule nach und nach ihre neue Geschäftsstelle an der Senefelderstraße beziehen, in der dann bereits auch die Kurse des neuen VHS-Herbstprogrammes stattfinden werden. Hinzu kommen der Ende vergangenen Jahres an der Hildesheimer Straße eröffnete Leine Laden und der neue Standort des Zentrums für Qualifizierung in Wülfel.