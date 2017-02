Der Biber rückt nach Norden vor. Roth drängt auf Schutzmaßnahmen während der Bauarbeiten an der Ortsumgehung Hemmingen

Hemmingen (rks). Die Spuren lassen keinen Zweifel aufkommen: An der Ihme, westlich der Saarstraße, etwa in Höhe der Straße Im Buchholzfelde, sind einer oder auch mehrere Biber ihrem Tagewerk nachgegangen. Unklar ist derzeit noch, ob sich der Nager eher zufällig an dieser Stelle aufgehalten hat, oder ob – wie bereits in Harkenbleck – mittlerweile auch in Hemmingen-Westerfeld ein Biberrevier existiert. Eine Frage, der nach Informationen von Ulrike Roth, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Hemmingen, derzeit Experten der Unteren Naturschutzbehörde und des BUND nachgehen.

Roth war es auch, die von einem Anwohner auf die angenagten Baumstämme aufmerksam gemacht worden war und daraufhin die Untere Naturschutzbehörde informiert hatte. Aus gutem Grund: Biber stellen nach EU-Recht eine streng geschützte Tierart dar. Sie dürfen nicht vertrieben werden, ihr Lebensraum muss erhalten bleiben.

Auswirkungen könnte diese gesetzliche Vorgabe – sofern denn in der Nähe eine Biberburg entdeckt wird – auf den Bau der Ortsumgehung Hemmingen haben, die demnächst auch in diesem Abschnitt Gestalt annehmen wird. Dass das Millionenprojekt B 3 neu wegen einer Biberpopulation gestoppt wird erscheint höchst unwahrscheinlich und wird auch von Ulrike Roth nicht erwartet. Sollte aber festgestellt werden, dass sich der Biber jetzt tatsächlich auch im Norden Hemmingens angesiedelt habe, müsste dies während der Arbeiten an der Ortsumgehung in diesem Bereich zwingend berücksichtigt werden. „Ablauf und Organisation der Bauarbeiten“, so Roth, „sind dann so zu gestalten, dass der Lebensraum des Bibers durch sie nicht beeinträchtigt wird.“