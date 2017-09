Die Sprache der Musik. Projekt der Leine-Volkshochschule fördert unter Jugendlichen einer Sprachlernklasse das Verständnis für fremde Kulturen

in Lokales

Laatzen (rks). Ein spannendes Projekt mit dem Titel Die Sprache der Musik ist in dieser Woche in Laatzen auf den Weg gebracht worden. 14 Schüler aus den Sprachlernklassen der Albert-Einstein-Schule (AES) tauschten sich eine Woche lang über die Musik in ihren Herkunftsländern aus, schrieben einen Text und nahmen ein Musikstück auf. Außerdem entstanden Aufnahmen für ein Musikvideo, welches zu einem späteren Zeitpunkt fertiggestellt werden soll. Gefördert wird Die Sprache der Musik über das Bundesprogramms Demokratie leben! Initiator vor Ort ist die Leine-Volkshochschule.

Für Janna Sebode, Lehrerin einer Sprachlernklasse an der AES, ist das Projekt eine willkommene Gelegenheit, das Gemeinschaftsgefühl der aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Polen und der Ukraine stammen Jugendlichen zu stärken. Zugleich, so die Hoffnung der Lehrerin, werde es dazu beitragen, die Deutschkenntnisse ihrer Schüler zu verbessern.

Da sich deren Kenntnisse der deutschen Sprache auf einem sehr unterschiedlichen Niveau befinden, war es den beiden Dozenten des VHS-Projektes, den Rappern Spax und Lorenz von Seherr, wichtig, eine gemeinsame Basis für den Text des Songs zu finden. „Auch wenn es sich um einen deutschen Text handelt“, sagt Spax, „sollen sich alle Jugendlichen in ihm wiederfinden.“ Deshalb habe man – dort wo es passt – versucht, auch andere Sprachen in den Text einfließen zu lassen. Ein weiterer Ansatz – in diesem Fall über die Sprache –, die verschiedenen Kulturkreise aus denen die Jugendlichen stammen, zusammen zu führen.

Ihren Text haben die Jugendlichen am Donnerstag dieser Woche in einem hannoverschen Tonstudio eingesungen. Zeitgleich entstanden unter der Woche Filmaufnahmen – etwa von einem Treffen der Schüler mit Mitgliedern des Fanfarencorps Laatzen, in dessen Rahmen die Musiker den Jugendlichen ihre Musikinstrumente vorstellten. Dabei wurden zugleich Tonaufnahmen gemacht, die – mit Beats unterlegt – später die Grundlage für den Projekt-Song bilden werden.