Die Stadt und der (Sperr)-Müll. Klagen über die illegale Entsorgung von Müll häufen sich

Laatzen (rks). Das Problem ist bekannt, seine Häufung in diesem Maße bislang allerdings nicht: Allein seit März dieses Jahres sind – speziell aus Laatzen-Mitte – bei der Stadt 73 Hinweise auf wilde Sperrmüllhaufen eingegangen. In neun Fällen wurde seitens der Stadt eine Ordnungswidrigkeit angezeigt. Den Verursachern droht ein Bußgeld in einer Höhe von bis zu 10 000 Euro.

„Diese bisher so nicht bekannte Häufung sorgt verständlicherweise für großen Ärger bei den Anwohnern“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Der wild abgelagerte Sperrmüll beeinträchtige das Stadtbild und behindere Fußgänger und Radfahrer. Werde, wie dies nicht selten zu beobachten sei, neben dem Sperrmüll dann auch noch Hausmüll abgestellt, könnten dadurch Ratten und andere Tiere angelockt werden.

Als völlig unverständlich bezeichnet der Stadtsprecher in diesem Zusammenhang das Phänomen des Mülltourismus. „Es wurden Fahrzeuge beobachtet, aus denen Müll abgeladen wurde und die dann sofort weiter fuhren. Warum dieser Müll ordnungswidrig auf der Straße oder in Naturschutzgebieten entsorgt wird, anstatt diesen direkt zu einem Wertstoffhof zu bringen, wenn er schon ins Auto geladen wurde, ist mir schleierhaft. In der Region Hannover gibt es drei Deponien und 18 Wertstoffhöfe, auf denen Abfall und Sperrmüll für Privatpersonen kostenfrei entsorgt werden können.“

Brinkmann verweist ferner darauf, dass sich die Abfuhr des illegal abgelagerten, sprich nicht angemeldeten Sperrmülls durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover, aha, verzögern kann. „Die Stadt“, sagt er, „hat keinen Anspruch darauf, dass diese Sperrmüllhaufen unverzüglich abgefahren werden. Die Touren werden von aha in den regulären Abfuhrplan eingearbeitet. Wenn es dann soweit ist, sind die Haufen allerdings häufig derart angewachsen, dass eine vollständige Entsorgung nicht möglich ist.“

Jürgen Köhne weiß, dass Laatzen mit dem Problem der illegalen Müllentsorgung nicht allein da steht. Der Bürgermeister kündigte an, gemeinsam mit seinen Kollegen und aha nach Lösungen suchen zu wollen, was allerdings nicht von heute auf morgen geschehen werde. Köhne verwies zugleich darauf, dass die Verwaltung in den am meisten betroffenen Wohngebieten der Stadt in der Vergangenheit bereits mehrfach Informationsbroschüren verteilt habe. Bislang offenbar ohne großen Erfolg.