Doppelpass ins Abseits

CDU streitet um Wiedereinführung der Optionspflicht

von Jan Sternberg

Berlin. Die CDU will keine doppelten Staatsbürgerschaften für in Deutschland geborene Kinder von Nicht-EU-Bürgern mehr zulassen. Das beschloss die Union denkbar knapp auf ihrem Parteitag in Essen. Damit wäre der vor zwei Jahren gefundene Kompromiss mit der SPD hinfällig. Die Union wünscht sich eine Rückkehr zur Optionspflicht. Daran müssten die Betroffenen wieder bis zum 23. Lebensjahr entscheiden, ob sie Deutsche oder Staatsbürger eines anderen Landes bleiben wollen. Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte umgehend erklärt, dass sie den Beschluss für falsch halte. In der laufenden Legislaturperiode werde es bei der geltenden Praxis bleiben, die in Deutschland geborenen Kinder von Zuwanderern neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die ihrer Eltern lässt. Sie wolle auch keinen neuen Doppelpass-Wahlkampf, sagte Merkel.

Auch Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann warnte vor einem Doppelpass-Wahlkampf. Die CDU solle sich lieber um Fragen der Bildung, der Integration, der inneren Sicherheit, der digitalen Wirtschaft und der Arbeit der Zukunft kümmern, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Wenn jetzt aufgeregt über den Doppelpass gestritten werde, dann gewinne niemand. „Wir sind gut beraten, Maß und Mitte zu bewahren.“ Der „Bild“-Zeitung sagte Althusmann allerdings, der Parteitagsbeschluss müsse „in die kommenden Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene einfließen“.

Ist es gut, dass es eine doppelte Staatsbürgerschaft gibt? (br/Fotos: Diana Cabrera-Rojas)