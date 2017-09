DVD-Tipps: „Ein Dorf sieht schwarz“ / „Rockstars zähmt man nicht“

Viel Gefühl und Situationskomik

Es geht hoch her in der Komödie „Ein Dorf sieht schwarz“: Frankreich 1975: Seyolo Zantoko ist frisch-diplomierter Arzt im Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Dorf nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie nach Frankreich auszuwandern. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um den „Exoten“ das Leben schwer zu machen. Aber wer mutig seine Heimat verlassen hat und einen Neuanfang in einem fremden Land wagt, lässt sich so leicht nicht unterkriegen…

Rockstar mit Schreibblockade

„Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ – das alles hat John Winter hinter sich gelassen. Jetzt führt der erfolgreichste Rockstar Deutschlands dank seiner neuen Freundin Ella ein gemäßigtes Leben mit gesunder Ernährung, Yoga und in Monogamie. Doch dieser Lebensstil bringt ihm eine Schreibblockade ein und treibt nicht nur ihn, sondern auch seinen Agenten Grobsch sowie sein gesamtes Management in den finanziellen Ruin. Grobsch setzt daher seine Assistentin Lou auf John an: Sie soll den Musiker zu seinem alten Rockstar-Leben und damit zum Schreiben neuer Hits animieren. Ein neuer Song mit Hitpotenzial ist nicht das einzige Ergebnis von Lous Mission…