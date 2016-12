DVD-Tipps: „Jessica Jones“ / „Agent Carter“

„Jessica Jones“

13 fesselnde Episoden auf vier Discs mit insgesamt 640 Minuten Laufzeit machen „Marvel’s Jessica Jones – Staffel 1“ zum hochspannenden Highlight für alle Fans der Comic-Erfolgsschmiede: Nach einer Tragödie, die ihre Welt zerstört hat, lässt sich Ex-Superheldin Jessica Jones in Hell‘s Kitchen in New York City nieder und eröffnet ihre eigene Detektiv-Agentur „Alias Investigations“, in der Hoffnung, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Als sie bemerkt, dass der Grund für ihr Trauma – ein sadistischer Superschurke namens Kilgrave – wieder aufgetaucht ist, setzt sie ihre besondere Gabe ein, um ihn aufzuspüren, bevor er noch mehr Schaden in ihrem oder anderen Leben anrichten kann.

„Agent Carter“

„Marvel’s Agent Carter – Die komplette Serie“ entführt Sie auf vier Discs und mit insgesamt 730 Minuten Laufzeit in das Amerika der 40er Jahre. New York, 1946: Top-Agentin Peggy Carter hat noch immer mit dem Verlust von Steve Rogers alias Captain America zu kämpfen. Zudem wird sie seit Ende des Krieges nur noch mit anspruchslosen Verwaltungsaufgaben betreut – bis ihr alter Bekannter Howard Stark auftaucht und durch den Verkauf von hochentwickelten tödlichen Waffen in Schwierigkeiten gerät. Nun muss Peggy mit Hilfe von Edwin Jarvis als geheime Doppelagentin arbeiten, um eine Massenvernichtung zu verhindern und Starks Namen reinzuwaschen. ck