DVD-Tipps: „Ratchet & Clank“ / „Das Wetter in geschlossenen Räumen“ / „Eye in the Sky“ / „Bauernopfer – Das Spiel der Könige“

Kleine Helden

„Ratchet & Clank“ ist ein galaktisches Animationsabenteuer basierend auf einer der erfolgreichsten PlayStation-Videogame-Serien aller Zeiten! Lombax Ratchet und sein bester Freund, der kleine Roboter Clank, erleben in diesem 3D-Animationsspaß ihr erstes gemeinsames Abenteuer und müssen dabei gleich die gesamte Galaxie retten. Nun ruhen die Leben von Millionen also auf den flauschigen Schultern des tollkühnen Lombax Ratchet und seines neuen, metallenen Freundes Clank. Der beliebte Jump ’n’ Run-Klassiker ist mit viel Liebe zum Detail animiert – ein spannendes, humorvolles Abenteuer für die ganze Familie. Mit dabei ist auch Youtube-Star iBlali: Er leiht „Zed“ seine Stimme.

Im Krisengebiet

Neu auf DVD: Der Film „Das Wetter in geschlossenen Räumen“ von Regisseurin Isabelle Stever. In einem von Panzern umstellten Luxushotel im arabischen Krisengebiet ist die deutsche Entwicklungshelferin Dorothea (Maria Furtwängler) dabei, Hilfsprojekte zu organisieren und die dafür nötigen Spenden einzuwerben: mit Charity-Empfängen, auf denen sie die Botschafter der reichen Länder bei Laune hält. Dorothea ist darin erfolgreich – auch aufgrund des Alkoholkonsums, mit dem sie ihre Partytauglichkeit aufrechterhält. Sie beginnt eine Affäre mit dem jungen Drifter Alec (Mehmet Sözer), der sich von ihr ausstatten und aushalten lässt, doch was ihr zunächst wie ein willkommener Zeitvertreib erscheint, führt schließlich zum Kontrollverlust…

Das Spiel der Könige

1972 – Amerika verfällt dem Schachfieber, als sein jüngster Schach-Großmeister der Geschichte, Bobby Fischer (Tobey Maguire), in einem spektakulären Spiel um die Weltmeisterschaft auf seinen russischen Rivalen Boris Spassky (Liev Schreiber) trifft. Die amerikanisch-russische Konfrontation auf dem Schachbrett mitten in den Wogen des Kalten Krieges löst einen wahren Medienzirkus aus und Fischer findet sich plötzlich als Spielball der Interessen zweier Weltmächte wieder, während er gleichzeitig mit seinen ganz eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Nichts passiert ohne Grund in diesem Kampf der Nationen, denn vor dem Prätext der Schachweltmeisterschaft ist jeder Spieler eine Figur in einem größeren Spiel und jeder Schachzug bereits berechnet.

„Eye in the Sky“

Colonel Katherine Powell (Helen Mirren) kommandiert von ihrer Einsatzzentrale in England aus eine geheime Drohnen-Operation in Nairobi, die Terroristen aufspüren soll. Ihre Mission ändert sich schnell von „Gefangennehmen“ zu „Töten“ als die Fernüberwachungsmodule Bilder vom Inneren eines Hauses liefern, in dem sich zwei Mitglieder aus der Top 10 der meistgesuchten Terroristen befinden. Der zuständige Pilot Steve Watts (Aaron Paul) lenkt von Nevada aus die Waffen per Fernsteuerung auf das Haus. Doch plötzlich betritt ein Mädchen die Todesszone und bringt die hochrangigen Entscheidungsträger in eine höchst ungemütliche Zwickmühle: Wer gibt jetzt den Befehl und opfert das Leben des Mädchens? ck