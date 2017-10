DVD-Tipps: „The Last Face“ / „Big Little Lies“

Eine emotionale Liebesgeschichte

Sean Penns (Regie) neuestes Werk „The Last Face“ erscheint neu auf DVD: Die Entwicklungshelferin Wren (Charlize Theron) bekleidet eine hohe Position in einer internationalen Hilfsorganisation. Beim Einsatz in einem afrikanischen Krisengebiet lernt sie den Arzt Miguel (Javier Bardem) kennen, der seit Jahren an den gefährlichsten Kriegsschauplätzen des Kontinents sein Leben für die Einheimischen aufs Spiel setzt. Wren und Miguel könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die Lage um sie herum immer brenzliger wird, springt zwischen den beiden der Funke über. Aber ist eine Liebe im Schatten des Chaos überhaupt möglich?

So nett kann Vorstadtidylle sein

Die Oscar®-preisgekrönten Schauspielerinnen Reese Witherspoon („Walk the Line“) und Nicole Kidman („The Hours“) spielen die Hauptrollen in „Big Little Lies“: Die dramatische Geschichte wird von schwarzem Humor geprägt – unversehens verwandelt sich böswilliger Unfug in ein Mordkomplott, was Anlass genug bietet, um den sozialen Mythos von der Perfektion ebenso aufs Korn zu nehmen wie die Widersprüche, die unter der idealisierten Fassade von Ehe, Sex, Elternschaft und Freundschaft schwelen. Weitere Rollen übernahmen Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, Adam Scott, Zoë Kravitz und Laura Dern.