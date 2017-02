Eigene Ziele definieren. Die Stadt Pattensen plant die Gründung einer Baulandentwicklungsgesellschaft

Pattensen (rks). Eigentlich hatte das Thema am Mittwoch vergangener Woche im Finanzausschuss beraten werden sollen. Dann aber wurde die Drucksache zur Gründung der PABEG Baulandentwicklungsgesellschaft mbH Pattensen & Co. KG sowie einer PABEG Baulandentwicklung Beteiligungsgesellschaft mbH Pattensen von der Verwaltung von der Tagesordnung genommen. Man habe, wurde signalisiert, noch weiteren Beratungsbedarf.

Hintergrund der angestrebten Gründung beider Gesellschaften unter kommunaler Beteiligung ist die Überlegung, seitens der Stadt einen größeren Einfluss auf die Entwicklung des in Pattensen stark nachgefragten Baulandes nehmen und somit in stärkerem Maße eigene städtebauliche Ziele definieren zu können. Zuletzt, heißt es in der Drucksache, habe der Schwerpunkt auf der Ausweisung von Grundstücken für Einfamilien- und Doppelhäuser gelegen, wobei die Folgen einer ausschließlich an einer maximalen Auslastung des Baulandes orientierten Bebauung – enge Straßen oder auch zu kleine Grünflächen – vielerorts offensichtlich seien. Für die Zukunft strebe die Stadt eine am Bedarf orientierte Entwicklung von Neubauflächen an. Zugleich solle auch dem Geschosswohnungsbau in Pattensen wieder mehr Raum gegeben werden.

Entlastung erhofft sich die Stadt mit der Gründung der Gesellschaften zudem für die städtischen Finanzen. So habe die Stadt dort, wo sie bislang selbst als Entwickler kommunalen Baulandes aufgetreten sei, erhebliche finanzielle, personelle und sächliche Ressourcen aufwenden müssen, die den städtischen Haushalt auf Jahre hinaus nicht unerheblich belasteten.

Mit dem Modell einer Baulandentwicklungsgesellschaft unter städtischer Beteiligung, dies zeigten Beispiele aus anderen Kommunen, könnten demgegenüber der Einsatz städtischer Ressourcen reduziert und zugleich in stärkerem Umfang eigenständige Ziele der städtebaulichen Entwicklung umgesetzt werden. Als Grund für die vertagte Entscheidung zur Gründung beider Gesellschaften nannte Pattensens Erster Stadtrat Axel Müller kleinere Änderungen bei den Vertragsentwürfen mit dem vorgesehen Partner der Stadt.

Bei diesem handelt es sich um die Volksbank Immobilien- und Baulandentwicklungsgesellschaft Hildesheim-Lehrte-Pattensen mbH, die sich zu jeweils 48 Prozent an beiden Gesellschaften beteiligen wird. Die Stadt Pattensen wiederum erwirbt Geschäftsanteile an der PABEG mbH & Co. KG in Höhe von 416 000 Euro sowie an der PABEG mbH in Höhe von 13 000 Euro.