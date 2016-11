Handball: TuS Vinnhorst will weiter nach oben

Sie haben ambitionierte Pläne: Der TuS Vinnhorst soll nach Wunsch der Verantwortlichen in sechs Jahren mit der ersten Handballmannschaft der Männer in der dritten Liga spielen. Den ersten Schritt in diese Richtung hat die Mannschaft bereits im Sommer mit dem Aufstieg von der Landes- in die Verbandsliga unternommen. Doch die Trainer Clife Beyer-Pohl und Nei Cruz Portela wissen, dass es ein ehrgeiziges Projekt ist, nach der TSV Hannover-Burgdorf und dem HSV Handball eine dritte Handballmacht in der Stadt zu etablieren.

Das Projekt startete im vergangenen Jahr. Die beiden Trainer wissen, dass der sportliche Erfolg nur mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen funktionieren kann. So beginnt voraussichtlich im kommenden Jahr der Bau einer weiteren Sporthalle, die direkt an die jetzige Halle am Grashöfe 25 grenzt und von einem Sponsor – einer Zeitarbeitsfirma – gefördert wird. „Voraussichtlich wird die Halle Ende 2018 fertig“, so Cruz Portela. Die neue Halle soll 1 000 Zuschauer fassen und dann für die Spiele genutzt werden. Die jetzige Halle bleibt dann weiterhin für den Trainingsbetrieb erhalten. „Mit so einem Fassungsvermögen könnten wir bis in die zweite Liga spielen“, denkt der Trainer, der früher acht Jahre lang bei der TSV Hannover-Burgdorf trainierte und das Team in die zweite Liga führte. Er soll zudem als namhaftes Zugpferd dienen. Schließlich hat der frühere Burgdorfer über 150 Länderspiele für Brasilien absolviert und sich später in Hannover einen Namen gemacht. „Sein Name zieht natürlich bei neuen Spielern“, sagt Beyer-Pohl. „Auch ich kann noch sehr viel von ihm lernen.“

Auch wenn der TuS von Außenstehenden aufgrund der hochgesteckten Ziele aktuell noch oft belächelt wird, so betont Cruz Portela: „Wir sind keine Fantasten. Wir haben einen genauen Plan und wollen alles auf gesunde Füße stellen.“ So sollen im Umfeld die Rahmenbedingungen für die Spieler stetig verbessert werden, beispielsweise durch Ärzte und Physiotherapeuten. Zudem erklärt Beyer-Pohl, dass ein sportlicher Aufschwung nur mit einer breit aufgestellten Jugend möglich sei. „Die jungen Spieler sollen dann eine Perspektive haben, in die erste Mannschaft vorzurücken.“ Denn die Trainer wissen, wie wichtig lokale Verbundenheit ist. „Geld kann zwar Tore werfen, aber das ist nicht unsere Philosophie“, so Beyer-Pohl.

Auch von kurzfristigen sportlichen Rückschlägen will sich das Duo nicht entmutigen lassen und den Weg unbeirrt fortsetzen. Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga kamen insgesamt sieben neue Spieler hinzu. „Es braucht seine Zeit, die alle zu integrieren“, so Cruz Portela. Erschwerend kamen noch Verletzungen von gleich mehreren Akteuren hinzu, die die Vorbereitung dadurch verpassten. „Es wird nun von Woche zu Woche besser, aber wir haben noch Luft nach oben“, sagt Cruz Portela. In der bisherigen Saison hat der TuS in den fünf Spielen zwei Siege und ein Unentschieden eingefahren und liegt auf Platz sechs der Tabelle.

Das ist der TuS Vinnhorst

Der TuS Vinnhorst bietet seit 1956 Breiten- und erfolgsorientierten Leistungssport an. Die etwa 750 Mitglieder verteilen sich auf die Sparten Turnen, Handball, Schwimmen, Tanzen, Fußball, Faustball und Radfahren. Am erfolgreichsten sind aktuell die Turner, die in der zweiten Bundesliga aktiv sind und den Aufstieg anpeilen. Im Handball sind alle Jugendmannschaften von den Minis bis zur A-Jugend besetzt. Der Verein hat dabei eine Jugendspielgemeinschaft unter dem Namen „HSV Nordstars“ gegründet, an der sich Herrenhausen, Stöcken und Vinnhorst beteiligen. Neue Spieler sind in allen Teams willkommen. Die Beiträge liegen vierteljährlich für Erwachsene bei 33 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen in dem Zeitraum 18 Euro. Für Familien – Eltern mit ihren Kindern bis zur Vollendung des Schulbesuchs – zahlen 60 Euro. Die einmaligen Aufnahmegebühren variieren zwischen 8,50 und 20 Euro. Am Handball im TuS interessierte Anfänger und auch Fortgeschrittene wenden sich an Beyer-Pohl, der gleichzeitig Handball-Spartenleiter ist, unter Telefon 0172/5447672 oder per E-Mail an c.beyer-pohl@tusvinnhorst.de. Informationen zu den Trainingstagen und -zeiten in der Halle am Grashöfe 25 gibt es auch im Internet unter

❱❱ www.tusvinnhorst.de