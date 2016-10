Partnerschaft: In Changde hat Oberbürgermeister Schostok die Hannoversche Straße eröffnet

Von Heike Schmidt

Hannover. Seit dieser Woche gibt es ein Stückchen Hannover in China: Oberbürgermeister Stefan Schostok hat am Dienstag die Hannoversche Straße, deren Bauten an die Altstadt erinnern, in Changde eröffnet.

Noch ist das Deutsche Viertel, in dem die Hannoversche Straße liegt, nicht fertig. Architekt Wolf Loebel vom Architekturbüro RhineSheme rechnet aber damit, dass Ende des Jahres die Arbeiten abgeschlossen sein werden. Die Bauzeit wird dann bei anderthalb Jahren gelegen haben. Die Baukosten kann der Architekt nur schätzen: „Wir schätzen 100 Millionen Euro. Wir haben keine offiziellen Angaben. Aber die immer wieder kolportierten 300 bis 400 Millionen Euro sind in unseren Augen deutlich zu hoch gegriffen.“

Die niedersächsische Landeshauptstadt präsentiert sich in einem Hannover-Haus als Messe- und Wirtschaftsstandort, aber auch als Stadt der Wissenschaften und Ziel für Städtereisende aus China. Drei Unternehmen sind bereits in Changde an der Hannoverschen Straße präsent: die Hannoversche Kaffeemanufaktur, ein deutsches Restaurant sowie ein Hannover Center. Oberbürgermeister Stefan Schostok betonte, dass Changde nur ein Teil des hannoverschen Engegaments ist. Statt einer Städtepartnerschaft im klassischen Sinne gehe es vielmehr um konkrete Projekte. „So haben wir in Shanghai einen Schwerpunkt bei der Kooperation mit unserer Deutschen Messe AG und bei der Wissenschaft mit der Leibniz Universität. Bei der Stadt Shenzhen liegt der Fokus auf der Kreativwirtschaft, der Gesundheitswirtschaft und der Digitalisierung. Mit Changde gibt es bereits eine Kooperation im Bereich der Wasserwirtschaft, die Beispielfunktion für die staatlich geplante Modernisierung der Wasserversorgung in China hat“, sagt er. Im Hannover-Haus wolle man zudem die Region als Reiseziel vorstellen. Nicht zuletzt steht dort auch eine Büste von Gottfried Wilhelm Leibniz, der ein großer China-Fan war. „Das Hannover-Haus ist für uns das Fenster Hannovers nach China“, sagte Schostok.

Zur Eröffnung waren 600 Gäste geladen. Unter anderem waren auch die Bruchmeister als Repräsentaten des hannoverschen Schützenfestes mit dabei, so dass während der Eröffnungszeremonie auch Lüttje Lage gereicht wurde.

Die Architektur des Deutschen Viertels ist der norddeutschen Architektur nachempfunden. Die hannoversche Altstadt war Vorbild für die Bauten der gleichnamigen Straße.