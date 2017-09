„Ein wichtiger Partner“. Der SoVD Schulenburg/Jeinsen feiert seinen 70. Geburtstag / Bürgermeisterin lobt ehrenamtliches Engagement

Pattensen. Im frisch renovierten Saal des Corvinushauses ist Mitte August in fröhlicher Runde der 70. Geburtstag des Ortverbandes Schulenburg/Jeinsen des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) gefeiert worden. Unter den zahlreichen Gästen: Bürgermeisterin Ramona Schumann und Ortsbürgermeisterin Svenja Blume.

Nachdem Schumann – „Der Sozialverband ist ein wichtiger Partner für die Stadt Pattensen. Ohne ihn wäre unser Gemeinwesen ärmer“ – das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder hervorgehoben hatte, gab Brigitte Meier als stellvertretende Vorsitzende des SoVD Hannover-Land einen ausführlichen Rückblick auf die mittlerweile 100-jährige Geschichte des am 23. Mai 1917 als Reichsbund gegründeten Sozialverbandes.

Die Gründung der Ortsgruppe Schulenburg/Leine, Jeinsen und Rössing mit Sitz in Schulenburg erfolgte erst nach dem Zweiten Weltkrieg – und zwar auf den Tag genau am 19. August 1947, wie die heutige Vorsitzende des Ortsverbandes, Ingrid Kandelhard, anmerkte. Ein Jahr später, am 2. Juli 1948, erhielt dann Jeinsen seine eigene Ortgruppe. Diese wiederum wurde 2002 wieder aufgelöst, woraufhin sich die verblieben Mitglieder des drei Jahre zuvor in Sozialverband Deutschland umbenannten Reichsbundes erneut nach Schulenburg orientierten. „Seit dem 1. Januar 2007 gibt es nun wieder einen Ortsverband Schulenburg/Jeinsen des SoVD“, führte Kandelhard aus, zugleich an ehemalige Vorsitzende der örtlichen Gliederung wie Heinz Abelmann und Albert Bruns, Adolf Knobloch, Karlheinz Wolters, Heinrich Schwarze und Anneliese Exner erinnernd.

Der Ortsverband Schulenburg/Jeinsen übrigens steht, darauf wies der SoVD-Stadtverbandsvorsitzende Hans Friedrich Wulkopf hin, mit seiner Gründung vor 70 Jahren nicht allein. In wenigen Wochen ist es der Ortsverband Pattensen-Mitte, der seinen 70. Geburtstag feiert und im Juni 2018 ist dann auch der Ortsverband Hüpede-Oerie an der Reihe.